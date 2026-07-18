Francia-Inghilterra vale più del terzo posto: Mbappé e Kane si sfidano per la Scarpa d’oro. L’orario e dove vederla in tv e streaming

Sono uscite sconfitte e demoralizzate dalle semifinali contro Spagna e Argentina. È l'ultimo ballo di Didier Deschamps dopo 14 anni sulla panchina dei transalpini

Speravano di ritrovarsi nella finalissima del 19 luglio per contendersi la coppa del mondo. Invece, l’unica posta in palio potrebbe essere la Scarpa d’Oro, cioè il titolo di capocannoniere, del Mondiale per i due giocatori simbolo: Kylian Mbappé e Harry Kane. Francia e Inghilterra si ritrovano nella cosiddetta finalina, la partita che vale per il terzo e il quarto posto. È la finale tra le due squadre uscite deluse dalla semifinale. La Francia è stata ridimensionata dalla Spagna, risultata superiore in ogni zona del campo. L’Inghilterra aveva cullato la possibilità di ritornare a giocare la finale di un Mondiale, dopo il trionfo del 1966. Ma la gestione della partita e i cambi del commissario tecnico Thomas Tuchel hanno spianato la strada al cuore dell’Argentina. Ora c’è da onorare l’ultima gara: si prevede turnover e possibilità di mettersi in luce a chi ha visto poco il campo. Il fischio d’inizio è al Miami Stadium alle 17 ora locale, le 23 in Italia.

Mbappé e Kane: bomber delusi alla ricerca di Messi

In semifinale non hanno lasciato il segno. Kylian Mbappé ha confermato la maledizione del penultimo atto del Mondiale: anche nelle due edizioni precedenti non ha timbrato nella partita che precede la finale. Sia nel 2018 che nel 2022, però, la Francia riuscì a battere rispettivamente il Belgio e il Marocco. Paradossalmente quindi, questo è il Mondiale peggiore della carriera di Mbappé, anche se con già 8 reti, come Messi, e la possibilità di diventare capocannoniere di questa edizione e all-time, se dovesse fare due reti e il 10 argentino non segnarne neanche una in finale con la Spagna. Una motivazione simile ce l’ha anche Harry Kane, più mediano che attaccante contro l’Argentina. In questa Coppa del Mondo è fermo a 6 gol, ma in questa stagione è già andato a segno 73 volte. Numeri da capogiro, inavvicinabili per qualunque altro attaccante.

L’ultima partita dell’era Deschamps

Dopo 14 anni si chiude questa sera l’era di Didier Deschamps sulla panchina della Francia. Eccezion fatta per il Mondiale 2014 e l’Europeo 2020, i transalpini sotto la sua guida si sono sempre piazzati nelle prime quattro di ogni competizione. Un solo trofeo però in bacheca: il Mondiale 2018. Poi la sconfitta in finale nella scorsa edizione e la finalina contro l’Inghilterra che deciderà se sarà terzo o quarto posto. C’è chi dice che avrebbe potuto (e dovuto) fare di più, considerato il talento che ha sempre avuto a disposizione. Ciò che è certo è che Deschamps ha segnato un’era per il calcio francese, stabilendo il record di presenze per un allenatore a un Mondiale, che stasera verrà ulteriormente ritoccato e diventeranno 27. «La nazionale è la cosa più bella che mi sia capitata. So che domani calerà il sipario; nessuno piangerà qui, ma la nazionale francese mi mancherà», ha detto in conferenza stampa.

Dove vedere Francia-Inghilterra in tv e streaming

Tutte le partite dei Mondiali sono trasmesse in streaming sull’app di DAZN. A commentare la partita tra Francia e Inghilterra ci sarà Ricky Buscaglia con il commento tecnico di Dario Marcolin. La finalina valevole per il terzo e quarto posto è trasmessa anche in chiaro su Rai 1 con la telecronaca di Luca De Capitani e German Denis.