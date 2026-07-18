Infantino incorona i Mondiali 2026 davanti a Trump: «Hanno superato ogni aspettativa, il sogno americano è realtà» – Il video

Il presidente della Fifa promuove a pieni voti la maxi-edizione a firma Usa durante un evento a New York: «Un successo oltre le previsioni»

Un successo planetario, celebrato direttamente nel cuore di New York. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha promosso a pieni voti i Mondiali del 2026 nel corso di un evento ufficiale alla Trump Tower, blindando il bilancio di un torneo storico alla presenza di un Donald Trump che lo ascoltava visibilmente sornione. Il numero uno del calcio mondiale non ha nascosto l’entusiasmo per la risposta del pubblico e l’organizzazione: «Questi Mondiali hanno superato ogni aspettativa», ha dichiarato Infantino, certificando l’ottima riuscita della manifestazione sportiva più attesa dell’anno.

Davanti alla platea e al leader statunitense, Infantino ha voluto sottolineare la portata culturale e sportiva che il torneo ha lasciato in dote al Paese ospitante, parlando di un obiettivo pienamente centrato sia dentro che fuori dal campo. «Il sogno americano è stato realizzato», ha poi aggiunto il capo della Fifa, sancendo il definitivo trionfo di un’edizione estesa e senza precedenti.