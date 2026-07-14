Mondiali, tennis e Champions League: l’altra sfida dell’anno è quella tra Nike e Adidas. Ecco chi vince sulle sponsorizzazioni

Dal trionfo di Sinner a Wimbledon fino alle semifinali dei Mondiali 2026: cifre e segreti della sfida commerciale più ricca del pianeta

Da oltre sessant’anni si sfidano per accaparrarsi le squadre e gli sportivi migliori del mondo. Quest’anno si sono ritrovate contro anche nei campi da gioco. Nike e Adidas sono gli sponsor leader dell’abbigliamento sportivo. Lo dicono i fatturati, come riportato dal Sole 24 Ore: nel 2025 quello dell’azienda statunitense ha toccato quota 46,3 miliardi di euro, anche se con una contrazione rispetto all’anno precedente. L’azienda tedesca invece può contare 24,8 miliardi, e ha registrato un aumento del 13% rispetto al 2024.

Lo dice anche il campo: una squadra Nike ha affrontato un’altra sponsorizzata da Adidas sia nella finale di Champions League che in quella di Europa League, che sono le due migliori competizioni europee per club. Una vittoria a testa: Nike ha trionfato con il Psg, Adidas con l’Aston Villa. Non basta. Jannik Sinner, sponsor Nike, è diventato re di Wimbledon per il secondo anno consecutivo, battendo Alexander Zverev. Lo sponsor tecnico del tedesco? Adidas. I due competitor nell’abbigliamento sportivo si ritroveranno contro anche in entrambe le semifinali dei Mondiali: Francia e Inghilterra, sponsor Nike, affronteranno rispettivamente Spagna e Argentina, che vestono Adidas.

Nike e Adidas ai Mondiali

Non sorprende che Nike e Adidas sponsorizzino tutte e quattro le semifinaliste del Mondiale. D’altronde, è la Coppa del Mondo con più squadre di sempre, 48, ma tutte le maggiori nazionali, a parte Portogallo e Marocco, hanno firmato un contratto con le due aziende leader nell’abbigliamento sportivo. In particolare, Nike è sponsor di 14 nazionali: oltre a Francia e Inghilterra, è presente sulla maglia del Brasile con un accordo di oltre 86 milioni di euro annui che finiscono nelle casse della Federcalcio brasiliana. È il più alto contratto con una nazionale firmato dal marchio statunitense. Il brand Adidas è invece sponsor di 12 nazionali: oltre a Spagna e Argentina, lo è anche della Germania e del Belgio. La Federazione tedesca ha però appena siglato un contratto storico, che la separerà dopo 60 anni dal brand bavarese. A convincere un cambiamento storico è stata la ricca offerta della Nike: la Germania passerà da 50 a 100 milioni di euro annui dal 2027.

Sul campo hanno disputato un Mondiale deludente, ma sono leader nei rapporti commerciali. Il Brasile e, dal 2027, la Germania, sono le nazionali più ricche per quanto riguarda gli accordi con gli sponsor tecnici. I contratti con i marchi come Nike, Adidas o Puma, sono su base pluriennale e i termini vengono ridiscussi quando si avvicina la data di scadenza della partnership. Così, secondo le stime di Calcio Finanza la Francia veste Nike per 50,5 milioni di euro annui: è l’accordo più oneroso delle quattro semifinaliste. Segue l’Inghilterra, sempre con l’azienda statunitense, con 37 milioni. Lato adidas, la Spagna ricava 20 milioni di euro annui. L’Argentina, insieme al brand tedesco dal 2001, ha un contratto fino al 2038 ma non sono note le cifre dell’accordo: il Giornale nel 2022 parlava di circa 18 milioni di euro all’anno. E chissà che anche la finale del Mondiale non sarà proprio tra Nike e adidas.

Psg vince le Champions, ma i leader rimangono Real e Barcellona

Nei club i contratti di sponsorizzazione sono più ricchi, soprattutto per le squadre del campionato inglese, il più seguito al mondo, e qualche eccezione nel resto d’Europa. Il Paris-Saint Germain è l’attuale dominatore del calcio europeo grazie alle due Champions League consecutive, ma il primato delle sponsorizzazioni più ricche resta nelle mani di Real Madrid e Barcellona. I Blancos vestono adidas e recentemente l’accordo è salito fino a 120 milioni annui fino al 2034. Il contratto di partnership «più importante della storia del calcio»: è stato definito così dal presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Nel Clasico giocato sul campo degli sponsor, il Barcellona risponde con un contratto firmato nel 2024 che prevede 1,7 miliardi di euro complessivi fino al 2038.

E il PSG campione d’Europa? Secondo L’Èquipe, nelle casse della società parigina è finita una cifra superiore ai 60 milioni di euro grazie alla partnership con Nike. Ma il 13 luglio il quotidiano francese ha riportato come il Psg sarebbe pronto a rinnovare il contratto di sponsorizzazione per una cifra intorno ai 100 milioni di euro, che prevede anche l’esclusiva del marchio Jordan, sempre controllato dalla Nike. La seconda classificata alla scorsa Champions League, l’Arsenal, ha ricavato 85 milioni di euro dall’accordo con adidas nel 2026, secondo Calcio Finanza. Il marchio statunitense e quello tedesco si sono affrontati anche nella finale di Europa League. Il Friburgo può iscrivere nel bilancio 1,5 milioni di euro provenienti dalla Nike. L’Aston Villa campione non rende noti i termini del legame con adidas, ma si parla di un contratto record per il club inglese. E in Italia? La Juventus regna con i suoi 46,1 milioni annui provenienti dall’adidas: la sua partnership con il brand tedesco la colloca al decimo posto nel mondo.

Sinner re di Wimbledon veste Nike

Ma Nike e adidas sono state protagonisti anche della finale di Wimbledon. Sull’erba dell’All England Club, Jannik Sinner ha difeso il titolo conquistato un anno fa, diventando re di Wimbledon per la seconda edizione consecutiva, battendo Alexander Zverev. L’italiano veste Nike dal 2022: Jannik non era ancora neanche nella top 10 del ranking mondiale e siglò un accordo per 10 anni a 15 milioni di euro annui. Per Wimbledon, il marchio statunitense ha anche pensato a un logo speciale, in modo che comprendesse le tre superfici del tennis: erba, cemento e terra rossa. Anche Zverev si legò all’adidas da giovane. Aveva 18 anni quando nel 2016 firmò con il brand tedesco, che lo soffiò proprio alla Nike. Non sono note le cifre di quell’accordo. Nel tennis il leader rimane Roger Federer che ha siglato un contratto con l’azienda giapponese Uniqlo, valido anche dopo il ritiro: 300 milioni di euro in 10 anni.