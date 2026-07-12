Tragedia a Brno, incidente alla partenza della gara di motociclismo: morti due piloti

Si tratta dell'austriaco Philipp Steinmayr e del romeno Adrian Rus. Sospese tutte le altre gare

Due piloti sono morti sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca, durante una gara della categoria Superstock 1000/Superbike dell’Alpe Adria International Motorcycle Championship. Si tratta dell’austriaco Philipp Steinmayr e del rumeno Adrian Rus. L’incidente è avvenuto ieri, sabato 11 luglio, poco dopo la partenza. Tutte le gare successive sono state annullate.

La nota delle federazioni

«La Federazione Europea di Motociclismo (FIM Europe), l’Unione Motociclistica di Alpe Adria, l’Academy (promotore della competizione), la Federazione Motoristica Rumena, l’Unione Motociclistica Balcanica e l’Autodrom di Brno inviano le loro più sincere condoglianze alle famiglie, agli amici e a tutti coloro che sono vicini ai due atleti», si legge in una nota congiunta che ufficializza il decesso dei due piloti.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Steinmayr si sarebbe fermato sulla pista per un problema tecnico subito dopo la partenza della gara della categoria Stk1000/Sbk. Rus, che arrivava da dietro, lo ha centrato in pieno. I due piloti sono stati portati in ospedale. Il loro decesso è stato confermato solo oggi.



