Valentino Rossi contro papà Graziano, la disputa che toglie il sonno a Tavullia. Il sindaco: «La risolveranno in famiglia»

Le parole di Patrizio Federici sulla vicenda che divide i due ex piloti. Che dopo lunga battaglia legale si lanciano messaggi di affetto

«È una questione famigliare che sicuramente verrà risolta all’interno della famiglia». È con queste parole di fiducia che Il sindaco di Tavullia (Pesaro Urbino) Patrizio Federici commenta la disputa che divide i suoi due concittadini più illustri, il supercampione di MotoGp Valentino Rossi e il padre, l’ex pilota 71enne Graziano. Dopo essere stati inseparabili anche a bordo pista, negli anni i due si sono allontanati, sino a trovarsi coinvolti in una battaglia legale per l’amministrazione di sostegno di papà Graziano. Le parole del sindaco Federici lasciano intendere quanto a Tavullia la questione sia sentita e quanto l’intero paese che ha dato i natali a Valentino tifi per la riconciliazione tra i due.

La battaglia legale tra Valentino e Graziano Rossi (e la compagna)

La disputa in casa Rossi ha preso una brutta piega nelle ultime settimane dopo che Valentino ha presentato una denuncia per circonvenzione d’incapace nei confronti di Ambra Arpino, la 54enne compagna del padre accusata di avergli sottratto oltre 200mila euro per sostenere spese personali. Distorsione che l’ex motociclista avrebbe scoperto nel periodo in cui fungeva da amministratore di sostegno del padre, carica da cui è poi decaduto nel marzo 2025 per decisione del tribunale, che ha riconosciuto il 71enne capace d’intendere e di volere. L’inchiesta ha portato Graziano Rossi a doversi sottoporre ad almeno 5 perizie psichiatriche, tutte con esito a lui favorevole. E così lui è passato al contrattacco, comunicando la sua intenzione di sposare la compagna, e annunciando addirittura la richiesta al Tribunale di poter interrompere l’assegno di mantenimento nei confronti della figlia Clara, 29 anni, musicista, avuta da un secondo matrimonio.

Prove di riavvicinamento

«Il denaro, in questa storia, non ha alcuna rilevanza, per fortuna mia e anche di Graziano. Sono solo addolorato e preoccupato per il mio babbo, che non vedo e non sento più», ha detto Valentino Rossi. Mentre il padre ha ribadito la volontà di sposare la compagna, e di ritenersi libero di contribuire a un mutuo per l’acquisto della casa di lei dove lui vive spesso. Graziano ha annunciato che si sposerà prima dell’estate e inviterà tutti, compreso Valentino, a cui ha chiesto di fare un passo verso di lui, magari per poter ricucire un rapporto deteriorato negli anni. E a Tavullia sembrano tifare proprio per questo happy ending. Avvocati permettendo.

In copertina: Valentino Rossi con papà Graziano in una foto d’archivio – 9 agosto 2007 (Ansa / Fabrizio Radaelli)