Il padre di Valentino Rossi vuol punire anche l’altra figlia, il veleno dell’ex moglie: «Ecco perché Ambra sta con Graziano»

Il Dottore ha denunciato la compagna di suo padre per circonvenzione di incapace. Graziano Rossi viene descritto come ormai isolato da tutto, ormai da tempo. La vendetta contro la sorellastra di Valentino e lo sfogo della madre

Nella guerra famigliare tra Valentino Rossi, suo padre Graziano e la compagna di quest’ultimo Ambra Arpino, è Clara, la sorellastra del Dottore a rischiare di pagare il prezzo più alto, almeno in termini affettivi. Clara Rossi, 28 anni, figlia che Graziano ha avuto dalle seconde nozze, è sempre stata al fianco del padre, trascorrendo intere notti in ospedale quando l’uomo aveva avuto complicazioni dopo un intervento alla prostata. Ora si ritrova a dover vedere in un’aula di tribunale da parti opposte il fratellastro, con cui ha sempre avuto un ottimo rapporto, e il papà. Uno strappo che, racconta il Corriere della Sera, le provoca grandissima sofferenza. Per di più peggiorate da recenti dichiarazioni di suo padre Graziano, che avrebbe chiesto di interrompere l’assegno di mantenimento nei suoi confronti.

L’isolamento di Graziano e il ruolo di Ambra

Graziano Rossi, 71 anni, appare completamente isolato dal resto della famiglia. Il suo cellulare squilla in continuazione ma la risposta è sempre la stessa: «Adesso non posso, grazie». Chi è riuscito ad avere contatti con lui descrive un uomo tagliato fuori da tutto, e le responsabilità vengono addebitate ad Ambra, compagna di 16 anni più giovane impiegata in un ufficio pubblico, descritta come una donna dal carattere forte che avrebbe influenzato pesantemente le scelte di Graziano. I due stanno insieme da 15 anni, una relazione mai gradita a Valentino, che allarmato dai consistenti prelievi della donna dal conto del padre l’ha denunciata per circonvenzione di incapace dopo che gli era stata revocata la carica di amministratore di sostegno per il genitore.

Il matrimonio di Graziano e le accuse

Graziano e Ambra hanno deciso di sposarsi, come confermato da entrambi a Il Resto del Carlino. Il padre ha invitato Valentino alle nozze, ma la compagna ha aggiunto con tono polemico: «Daremo una grande festa. Valentino? Sono convinta che sarà molto impegnato quel giorno e non riuscirà ad esserci». Ambra accusa infatti il Dottore e la sua famiglia di non aver assistito Graziano quando ne aveva bisogno, sfogandosi con i suoi confidenti: «Avessi aspettato loro, addio». Una versione che però contrasta con quanto emerge dagli ambienti vicini a Stefania Palma, ex moglie di Graziano e madre di Valentino, e soprattutto con il comportamento di Clara che è sempre rimasta accanto al padre anche nei momenti più difficili. Lo stesso Graziano ha detto con non poca malizia al quotidiano che la denuncia di Valentino sarebbe «motivata dal fatto che la mia famiglia si sarebbe vista limitare le aspettative ereditarie».

Clara, la sorellastra di Valentino: la passione per il canto e il dolore per la guerra in famiglia

Nonostante le enormi disponibilità economiche della famiglia, Clara si è sempre costruita un percorso autonomo coltivando la passione per il canto, nutrita fin da bambina. Ha studiato solfeggio e canto classico per un anno negli Stati Uniti, ha trascorso mesi a Madrid dove è partita da zero esibendosi in alcuni locali della città. Si è laureata in Mediazione linguistica interculturale e ha completato anche una magistrale in Lingue e letterature europee e americane. Ha già realizzato un album di inediti, risultati che secondo alcuni ambienti vicini alla famiglia citati dal Corriere della Sera potrebbero essere stati sminuiti. Nonostante tutto, l’affetto per il padre e il fratellastro resta forte, così come la speranza che la situazione possa ricomporsi.

L’attacco della madre di Valentino

Stefania Palma, madre di Valentino e prima moglie di Graziano, ha parlato a Il Resto del Carlino con parole durissime: «Se Graziano avesse fatto il falegname Ambra sicuramente non era lì». La donna ha raccontato di come Valentino abbia fatto di tutto per riallacciare i rapporti con il padre e di come per Natale ci si sia sempre visti tutti insieme a tavola: «Tutto questo è terminato quando quella donna è entrata in casa di Graziano. Una storia molto brutta». Vicenda in cui lo stesso Dottore ha confermato, in un’intervista al Corriere della Sera, quanto i soldi non c’entrino proprio niente: «Sono solo addolorato – aveva detto Valentino – e preoccupato per mio babbo, che non vedo e non sento più. È come se non avessi più un padre. La sua relazione sentimentale ha portato a una frattura totale con la famiglia e non capisco per quale ragione».