Leclerc resta in Ferrari, il contratto blindato prima di Hamilton: i dettagli dell’accordo (e la scadenza vicina)

Il Cavallino non ha ancora specificato la durata del nuovo accordo. La gioia del pilota monegasco sui social: «Non potrei essere più felice, essere pilota Ferrari è un privilegio e una responsabilità»

Charles Leclerc resterà alla Ferrari anche nel 2027. È ufficiale infatti il rinnovo di contratto del monegasco, attualmento terzo nella classifica piloti, con la casa di Maranello. Per lui pronto un accordo pluriennale: la durata non è stata specificata dalla Ferrari, ma in questo modo mette a tacere i rumors di mercato che volevano Leclerc in Aston Martin a partire dalla prossima stagione. «Essere un pilota Ferrari è un sogno, ma anche una responsabilità mai scontata: continuerò a dare tutto me stesso per riportare la Scuderia dove merita, ovvero al vertice» è la promessa che il 28enne ha fatto sui social. Risolta una questione, ne rimane un’altra per la Ferrari: chi sarà il compagno di box di Leclerc? Lewis Hamilton, che nel 2027 compirà 42 anni, ha un contratto in scadenza nel 2026 ma è presente un’opzione di rinnovo per un’altra stagione, secondo Sky Sport.

Leclerc: «Non potrei essere più felice»

«Non potrei essere più felice di continuare il percorso con Scuderia Ferrari HP che per me è molto più di un team. È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino». Così Charles Leclerc ha festeggiato il suo rinnovo sui propri social. Un legame, quella del pilota monegasco e la Ferrari, iniziato nel 2019 con l’ingresso in scuderia. Ma il primo contatto con il mondo Ferrari Leclerc l’aveva già avuto nel 2016, quando da ragazzo era entrato nella Driver Academy di Maranello. Ora si potrà arricchire di nuovi risultati: Leclerc è già ils secondo pilota Ferrari di sempre per gare disputate in Formula 1 e per pole position, dietro solo a Michael Schumacher. «Charles è parte della famiglia Ferrari da tanti anni ormai e questo rinnovo è qualcosa di molto naturale per noi», ha detto il Team Principal e General Manager della Ferrari, Frédéric Vassuer, che poi ha aggiunto: «Apprezziamo il suo talento, amiamo la sua determinazione e il modo in cui affronta ogni giornata insieme alle persone del team, dentro e fuori la pista».

Leclerc confermato: cosa succede a Hamilton?

Charles Leclerc farà ancora parte della Ferrari per i prossimi anni. Resta ora da stabilire chi lo affiancherà ai box. La durata del contratto di Lewis Hamilton non è chiara. Secondo Sky Sport il britannico va in scadenza al termine della stagione 2026, ma nell’accordo con la Ferrari è presente un’opzione per un’estensione di un altro anno fino al 2027. Di un altro avviso è la Bild. Secondo il tabloid tedesco, Hamilton andrà in scadenza l’anno prossimo, nel 2027, e ci sarebbe un’opzione unilaterale per il britannico, che gli permetterebbe di continuare a correre per la Ferrari nel 2028.