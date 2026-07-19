Chi è Slavko Vinčić, l’arbitro della finale Mondiale tra Spagna e Argentina

Internazionale dal 2010, è stato scelto da Pierluigi Collina. In carriera ha arbitrato anche la finale di Champions nel 2024 e quella di Europa League nel 2022

Sarà lo sloveno Slavko Vinčić ad arbitrare la finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina. Il Presidente della Commissione Arbitri della FIFA, l’italiano Pierluigi Collina, ha scelto il fischietto nato a Maribor per dirigere la partita più importante nella carriera per un calciatore, così come per un direttore di gara. All’annuncio, Vinčić non ha trattenuto l’emozione e si è lasciato andare in un pianto di gioia che ha fatto rapidamente il giro del web. L’arbitro 46enne ha definito «un incredibile onore» la possibilità che Collina gli ha riservato.

Introducing your referee for the @FIFAWorldCup 2026 Final….🥁



Congratulations, Slavko Vinčić! 👏 pic.twitter.com/OMLJ3oA31p — FIFA (@FIFAcom) July 17, 2026

La squadra arbitrale al completo per la finale del Mondiale

La Fifa ha poi ufficializzato l’intera squadra arbitrale che scenderà in campo al MetLife Stadium di New York domenica 19 luglio. Vinčić sarà assistito dai connazionali Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič, mentre il giordano Adham Makhadmeh svolgerà il ruolo di quarto ufficiale. Al VAR ci sarà il tedesco Bastian Dankert, assistito da Nicolas Gallo (Colombia) e Khamis Al Marri (Qatar). Vinčić ha già arbitrato tre partite in questo Mondiale: due ai gironi, Marocco-Brasile e Giordania-Algeria, e il sedicesimo di finale tra Messico e Ecuador. Diventerà il primo sloveno a dirigere una finale della Coppa del Mondo.

Ha arbitrato l’unica sconfitta di Messi nel Mondiale 2022

Vinčić è un arbitro di grande esperienza: internazionale dal 2010, appartiene alla categoria UEFA Elite ed è alla sua seconda partecipazione a un Mondiale, dopo l’edizione in Qatar del 2022. Proprio il 2022 ha segnato la svolta della sua carriera. In Champions League ha diretto match di primo piano, arrivando fino ad arbitrare un quarto di finale. Successivamente ha ricevuto la nomina per l’atto conclusivo dell’Europa League, la prima finale internazionale della sua carriera, vinta dall’Eintracht Francoforte ai calci di rigore contro i Rangers. A coronare un’annata memorabile è arrivata la convocazione per il Mondiale in Qatar, dove ha arbitrato due partite. Tra queste anche lo storico esordio dell’Argentina di Lionel Messi, sconfitta a sorpresa per 2-1 dall’Arabia Saudita: l’unico ko dell’Albiceleste nel cammino che l’avrebbe poi portata alla conquista del Mondiale.

Ha diretto una finale di Champions in carriera

Con il tempo Vinčić è diventato uno degli arbitri più stimati a livello internazionale. Può vantare 50 presenze in Champions League, tra cui la finale del 2024, vinta dal Real Madrid contro il Borussia Dortmund per due reti a zero. Due anni fa ha diretto la semifinale d’andata tra Arsenal e PSG, vinta dai francesi, mentre nella scorsa edizione ha arbitrato il quarto di finale di ritorno tra Bayern Monaco e Real Madrid, vinto dai bavaresi 4-3. Collina ha quindi optato per un fischietto affidabile, dopo le critiche per la nomina dello statunitense Elfath per la semifinale tra Argentina e Inghilterra.

Un arbitro UEFA per una finale tra un’europea e una sudamericana

Non è la prima volta che un arbitro Uefa viene chiamato a dirigere una finale del Mondiale tra un’europea e una sudamericana. Era successo lo stesso quattro anni fa: la finale tra Francia e Argentina era stata diretta dall’arbitro polacco Szymon Marciniak. Lo stesso Pierluigi Collina era stato designato nel 2002 per arbitrare la finale tra Brasile e Germania. Nel 2014 Nicola Rizzoli aveva diretto invece Germania-Argentina.

L’arbitraggio di Vinčić

Vinčić si troverà a gestire il carattere dei giocatori dell’Argentina, Paredes e Enzo Fernandez su tutti. Si prospetta una partita in cui la Spagna terrà il possesso del pallone e gli argentini cercheranno di spezzare il ritmo spagnolo, anche con i falli: l’Argentina è la Nazionale che ne ha commessi di più in questo Mondiale, 88. Al contrario, la Roja è la squadra che ha tenuto di più il pallone tra i suoi piedi, circa il 64% del tempo. L’arbitraggio di Vinčić si caratterizza per uno stile calmo, un ottimo posizionamento e la volontà di lasciare scorrere il gioco. Ha una media tra i 3 e i 4 gialli a partita e difficilmente espelle i calciatori in campo: sono solo due i rossi diretti nelle 50 presenze in Champions League. In sei partite ai Mondiali ha poi fischiato un calcio di rigore, a favore proprio dell’Argentina. Dal dischetto segnò Lionel Messi, ma la Seleccion perse la gara, contro l’Arabia Saudita.

Quando fu arrestato per errore

Il 28 maggio 2020 Vinčić si ritrovò, suo malgrado, al centro di un caso di cronaca. L’arbitro sloveno fu fermato nel corso di un blitz della polizia in un casolare di Bijeljina, in Bosnia ed Erzegovina, dove si trovava come invitato a un pranzo. L’operazione portò all’arresto di una trentina di persone nell’ambito di un’inchiesta su prostituzione, droga e armi. Dopo gli accertamenti, però, la sua posizione venne rapidamente chiarita: Vinčić risultò completamente estraneo alla vicenda e fu rilasciato poche ore più tardi.