Adani o Ambrosini? Dove vedere la finale tra Argentina e Spagna in tv e streaming
È stato il Mondiale più grande di sempre, con 48 squadre partecipanti. Dopo 103 partite, siamo
arrivati all’ultima, quella decisiva: la finale. A New York, oggi, domenica 19 luglio alle 21, ora italiana, scendono in campo Spagna e Argentina. La Roja cerca un successo che manca da 16 anni, l’unica volta che è riuscita ad arrivare in fondo in una Coppa del Mondo. La Seleccion gioca per la cuarta estrella, il quarto Mondiale, che sarebbe il secondo consecutivo dopo quello di Qatar 2022. Per Lionel Messi sarà anche la terza finale, considerando anche quella del 2014, ma diventerà il primo calciatore della storia a cominciarle tutte da titolare.
Come guardare Argentina-Spagna in chiaro
La finale tra Argentina e Spagna sarà visibile in chiaro su Rai1, che ha trasmesso in chiaro una partita del Mondiale al giorno. Il match potrà essere seguito anche attraverso l’applicazione Rai Play, disponibile in tutti gli store digitali. Il collegamento pre-partita avrà inizio alle 20:30, con lo studio condotto da Paola Ferrari insieme ai suoi ospiti: Simona Rolandi, Paulo Roberto Falcao e Marco Tardelli. La telecronaca della gara sarà affidata a Giuseppe Galati con commento tecnico di Daniele Adani. Al fischio finale, la finale sarà commentata dallo studio di Notti Mondiali. Insieme a Alessandro Altinelli ci saranno Paulo Roberto Falcao, Marco Tardelli, Ciccio Graziani, Massimo De Luca, Manuela Giugliano e Alessio Dionisi.
Argentina-Spagna in diretta su DAZN
Tutte le 104 partite del Mondiale sono state trasmesse in diretta streaming su DAZN, che manderà in onda anche la finale tra Spagna e Argentina. Il match sarà quindi visibile sia in TV, tramite l’app di DAZN disponibile sulle smart TV e sui principali dispositivi di streaming, sia su smartphone, tablet e PC attraverso la piattaforma. Il pre-partita sarà affidato dalle 17 a Copa Mundial, live dall’adidas Brand Center di Milano, con Barbara Cirillo e Alessia Tarquinio insieme ad Hernanes “Il Profeta”, Dario Mastroianni e Giuseppe Pastore. A commentare la finale dalle 21 ci sarà la voce di Pierluigi Pardo, insieme al commento di Massimo Ambrosini.