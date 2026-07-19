Adani o Ambrosini? Dove vedere la finale tra Argentina e Spagna in tv e streaming

Dopo più di un mese di partite, è arrivato il momento della finale che per la prima volta nella storia vede contrapporsi i campioni d'America con quelli d'Europa

È stato il Mondiale più grande di sempre, con 48 squadre partecipanti. Dopo 103 partite, siamo

arrivati all’ultima, quella decisiva: la finale. A New York, oggi, domenica 19 luglio alle 21, ora italiana, scendono in campo Spagna e Argentina. La Roja cerca un successo che manca da 16 anni, l’unica volta che è riuscita ad arrivare in fondo in una Coppa del Mondo. La Seleccion gioca per la cuarta estrella, il quarto Mondiale, che sarebbe il secondo consecutivo dopo quello di Qatar 2022. Per Lionel Messi sarà anche la terza finale, considerando anche quella del 2014, ma diventerà il primo calciatore della storia a cominciarle tutte da titolare.

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