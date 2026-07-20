Nazionale, Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato Pep Guardiola: proposto il ruolo da commissario tecnico

Tentativo concreto per l'allenatore spagnolo. L'incontro tra l'ex allenatore del Manchester City e i due dirigenti dell'Italia a Barcellona nel weekend

Pep Guardiola sulla panchina della Nazionale italiana è un sogno che potrebbe diventare realtà. Secondo quanto riportato in esclusiva da Sky Sport, il direttore tecnico Paolo Maldini e il suo advisor Leonardo nel weekend hanno incontrato l’ex allenatore del Manchester City a Barcellona per proporgli il ruolo di commissario tecnico dell’Italia.

Malagò: «Nella shortlist non ci sono solo Mancini e Pirlo»

La scelta sul commissario tecnico che sarà incaricato a risollevare le sorti del calcio italiano arriverà «a brevissimo. Ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto», come ha spiegato il presidente federale Giovanni Malagò a Sky Sport. Le candidature non riguardano solo Roberto Mancini e Andrea Pirlo, i nomi che sono circolati di più nei giorni: «Ci sono altri nomi possibili per il ruolo da Ct. Ma non ve li dico», ha detto il presidente della Figc. Tra i papabili quindi rientra anche Guardiola, svincolato dopo dieci anni al Manchester City. Maldini e Leonardo hanno fatto un tentativo concreto per portare sulla panchina della Nazionale uno degli allenatori più importanti della storia. L’incontro tra le parti c’è stato sicuramente. gli approfondimenti sono partiti da alcuni selfie scattati in Spagna con i due dirigenti dell’Italia.

Un piano di quattro anni

Il giornalista di Sky Sport, Peppe Di Stefano, ha anche approfondito il progetto che Maldini e Leonardo avrebbero presentato a Guardiola. Il suo sarebbe un contratto di quattro anni: l’obiettivo è di essere competitivi nella prossima Nations League, ma di porre le basi a Euro 2028 per tornare al Mondiale dopo tre assenze consecutive. Guardiola non ha ancora dato una risposta, ma sono giorni caldi per il futuro della Nazionale e del calcio italiano in generale. L’arrivo di un allenatore come quello spagnolo avrebbe un effetto positivo per tutto il movimento azzurro. Lo sanno bene Malagò, Maldini e Leonardo che cercano quindi il colpo a effetto. Rimangono forti anche le candidature di Andrea Pirlo e Roberto Mancini.