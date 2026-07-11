Paolo Maldini nuovo direttore tecnico della Nazionale: la svolta di Malagò. Chi ci sarà al suo fianco

A comunicarlo è stato lo stesso presidente della Federcalcio, che ha annunciato l’arrivo di due ex campioni nell’organigramma della Federazione

Paolo Maldini sarà il nuovo direttore tecnico della Nazionale italiana, mentre Leonardo entrerà nello staff azzurro con il ruolo di advisor. A comunicarlo è stato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, che ha annunciato l’arrivo dei due ex campioni nell’organigramma della Federazione.

Maldini accetta la proposta

Maldini ha accettato la proposta del neo presidente federale e sarà anche presidente del Club Italia. L’ex capitano del Milan e della Nazionale metterà a disposizione la sua esperienza maturata ai massimi livelli del calcio internazionale per il rilancio del movimento azzurro.

Il ruolo di advisor a Leonardo

Accanto a lui ci sarà Leonardo, anche lui ex calciatore e dirigente, che ricoprirà il ruolo di advisor. L’arrivo dei due grandi protagonisti del calcio italiano rappresenta una delle prime mosse della nuova gestione federale guidata da Malagò, con l’obiettivo di rafforzare la struttura tecnica della Nazionale.