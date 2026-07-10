Mondiali, Francia da urlo: Mbappé e Dembelé travolgono il Marocco e volano in semifinale

Termina 2 a 0 il primo quarto di finale. Nel primo tempo Mbappé sbaglia un rigore, ma si rifà nel secondo tempo. In semifinale i transalpini affronteranno la vincente tra Spagna e Belgio

Chi si aspettava le prime difficoltà della Francia dovrà aspettare la prossima partita. I transalpini travolgono anche il Marocco e strappano il primo pass per la semifinale, la terza consecutiva. Termina 2 a 0 il primo quarto di finale del Mondiale, grazie alle reti di Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. La Francia elimina un Marocco incapace di creare seri pericoli alla porta di Mike Maignan e in difficoltà per tutta la partita. Les Blues affronteranno la vincente tra Spagna e Belgio, il secondo quarto di finale in programma il 10 luglio alle 21.

Il rigore sbagliato da Mbappé nel primo tempo

Il canovaccio della partita si intuisce dai primi minuti. Due belle parate del marocchino Bonou negano il vantaggio immediato della Francia. Poi l’episodio che avrebbe potuto indirizzare già la partita nella prima frazione. Mbappé viene atterrato in area e viene fischiato il rigore. Dal dischetto, la star del Real Madrid si fa ipnotizzare da Bonou che ha una statistica pazzesca: su nove rigori ai Mondiali ha subito solo due gol, quattro ne ha parati. Il Marocco non riesce a uscire dalla propria metacampo, incapace di trovare qualsiasi soluzione offensiva. Nel secondo tempo non cambia granché la situazione, fino alla rete del solito e inimitabile Mbappé. Il capitano della Francia trova una rete bellissima, piazzando il pallone a fil di palo. Sono otto in questo Mondiale: aspettando Messi, c’è l’aggancio in vetta alla classifica marcatori di questo Mondiale. L’argentino guida ancora quella all-time, di una rete: sono venti in altrettante presenze per Mbappé. Il gol rende più semplice la partita della Francia, che da lì a poco trova il raddoppio con Dembélé, al quinto gol in questo Mondiale.

La Francia vola in semifinale

Didier Deschamps poteva festeggiare in modo migliore la 25esima presenza in panchina ai Mondiali, eguagliando il record di Helmut Schön, ct tedesco dal 1966 e il 1978. In queste 25 partite, sono arrivate ben 20 vittorie. La Francia passa i quarti di finale di un Mondiale per la settima volta nelle ultime nove e per la terza edizione consecutiva. Sia a Russia 2018 e Qatar 2022 era arrivata anche in finale: Belgio e Spagna sono avvisate. Esattamente come quattro anni fa il Marocco saluta il sogno del Mondiale contro la Francia. Era finita 2-0 allora, con le reti di Theo Hernandez e Kolo Muani, è terminata con lo stesso punteggio oggi. Quel bel Marocco visto nelle scorse gare, però, non è entrato in campo contro una Francia che approccerà alla semifinale di martedì 14 luglio alle 21 con la serenità di chi sa di essere la più forte formazione del Mondiale. A parte il primo tempo della gara d’esordio contro il Senegal, Mbappé e compagni hanno dominato tutte le partite.