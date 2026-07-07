«Ribalta questo», il Belgio asfalta gli Usa con il graziato Balogun. Non basta la telefonata di Trump: «È la maledizione di Donald»

I belgi ne fanno quattro agli americani e volano ai quarti dei Mondiali, dove se la vedranno con la Spagna. Lo sfottò dopo una partita carica di polemiche. Perché si parla di «maledizione di Trump»

Il Belgio stacca il pass per i quarti di finale del Mondiale travolgendo gli Stati Uniti con un netto 4-1, nella sfida giocata al Seattle Stadium. A decidere il match sono state le reti di Charles De Ketelaere, autore di una doppietta al 9′ e al 30′, seguito da Hans Vanaken al 57′ e da Romelo Lukaku al 93′. Per gli americani il momentaneo pareggio è arrivato al 31′ grazie a Malik Tillman, ma la rimonta è durata poco: appena 100 secondi dopo l’1-1 i belgi sono tornati avanti.

Lo sfottò del Belgio

Ora «ribalta questo» hanno scritto i belgi sull’accout X Belgian Red Devils. Il post è accompagnato da due foto di Lukaku, autore del quarto gol, ma il testo è un chiaro riferimento al tentativo di Donald Trump di ribaltare il risultato del match. Il presidente americano ha chiamato il capo della Fifa, Gianni Infantino, chiedendo e ottenendo la revoca della squalifica per Falorin Balogun, così da permettergli di giocare proprio contro i belgi.

Perché Balogun non ha inciso nella sfida contro il Belgio

Tra i più attesi della partita c’era Folarin Balogun, tornato disponibile dopo la revoca della squalifica che aveva tenuto banco nei giorni precedenti. Le aspettative però non sono state ripagate: l’attaccante si è limitato a qualche mezza occasione, contribuendo solo indirettamente al gol del temporaneo pareggio con la conquista della punizione poi trasformata da Tillman. Non è bastato a evitare il ko, e la frustrazione della panchina americana si è vista tutta nel gesto del ct Mauricio Pochettino, che a un certo punto ha preso a calci alcune bottigliette d’acqua a bordo campo.

Dopo un primo tempo già indirizzato dal doppio vantaggio firmato De Ketelaere, il Belgio ha gestito senza troppi affanni la ripresa. Al 57′ è arrivato il tris di Vanaken, mentre il poker è stato firmato da Lukaku in pieno recupero, al 93′. Un punteggio che certifica la superiorità mostrata dai belgi lungo tutto l’arco dei novanta minuti, chiudendo di fatto ogni discorso sulla qualificazione.

Cosa dicono i social sulla “maledizione di Trump” dopo il ko degli Usa

La sconfitta ha riacceso sui social la teoria della cosiddetta «maledizione di Trump». Tra i più attivi c’è stato l’ex portavoce Anthony Scaramucci, che ha commentato: «La maledizione di Trump in effetto come con Knicks», richiamando il precedente della squadra di basket newyorkese, sconfitta durante le finali Nba nell’unica gara disputata alla presenza del presidente. In tanti hanno rispolverato anche altri episodi simili: dal pronostico di Trump sulla vittoria dei Kansas City Chiefs al Super Bowl, poi sonoramente battuti dagli Eagles, fino alla sua presenza alla Ryder Cup, quando gli Stati Uniti persero il confronto con l’Europa.