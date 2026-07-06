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Haaland picchia il tamburo, i militari impazziti, la festa incredula dei norvegesi: cosa è successo a Oslo dopo il KO al Brasile ai Mondiali – I video

06 Luglio 2026 - 07:29 Giulia Norvegno
La festa dei norvegesi per le strade della capitale, dove in migliaia hanno seguito gli ottavi contro i brasiliani nonostante l'ora proibitiva. E ne approfitta per festeggiare pure Milei
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La Norvegia batte per la prima volta nella sua storia il Brasile di Carlo Ancelotti e vola ai quarti di Mondiale, grazie a una doppietta di Erling Haaland che decide il match sul 2-1 al MetLife Stadium. Il rigore di Neymar nel recupero non basta a evitare l’eliminazione ai brasiliani. Sui social è esplosa subito la festa norvegese: nel video pubblicato dall’account ufficiale @nff_landslag, la squadra intona la tradizionale Viking Row, con lo stesso Haaland a scandire il ritmo su un tamburo.

Cosa è successo a Oslo dopo la vittoria della Norvegia ai Mondiali

La festa non si è fermata negli spogliatoi. Come mostrano le immagini diffuse dall’account @Nordic_News, migliaia di persone si sono riversate per le strade di Oslo, dando vita a un vero e proprio oceano umano per celebrare l’impresa contro il Brasile. In migliaia si erano radunati per le strade della capitale norvegese e davanti al palazzo Reale per seguire gli ottavi dei Mondiali, nonostante l’orario proibitivo.

La festa dei militari norvegesi nel mondo

Non è da meno la festa che impazza ormai da giorni tra i militari norvegesi, anche loro totalmente impazziti per la Viking row. In un video diffuso sui social, soldati da diverse parti del mondo si sono uniti alla festa con l’ormai celebre coreografia.

Ne approfitta pure Milei: la bordata contro i brasiliani

A festeggiare la caduta della Seleçao, storica rivale dell’Argentina, è arrivato anche il presidente Javier Milei, grande appassionato di calcio ed ex portiere di buon livello. Su Instagram ha voluto celebrare proprio il protagonista della serata norvegese, pubblicando la foto di una maglia numero 9 del Manchester City con il nome di Haaland, autografata da tutta la squadra inglese. Accompagnando lo scatto, Milei ha scritto: «Guardate la firma sulla destra, insieme al numero 9… Vichingo, sei un gigante».

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