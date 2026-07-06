Ultime notizie Caldo recordDonald TrumpFentanylMondiali 2026
SPORTBrasileMondiali 2026New YorkNorvegia

La Norvegia fredda il Brasile di Ancelotti: Haaland fa due gol e porta i suoi ai quarti

06 Luglio 2026 - 00:04 Francesca Milano
Norvegia Brasile
Norvegia Brasile
Nel primo tempo il portiere della Norvegia para un rigore calciato da Guimarães. Al 97esimo un altro rigore per il Brasile, che però non basta
Google Preferred Site

La Norvegia batte il Brasile di Carlo Ancelotti e prosegue la sua corsa nel Mondiale, qualificandosi per i quarti di finale. Nel match giocato sul campo di New York Erling Haaland segna il gol dell’1 a 0 al 79esimo, dopo una partita equilibrata. Dieci minuti dopo, è sempre lui a segnare il secondo gol che ha chiuso la gara.

Nel primo tempo il protagonista era stato il portiere Ørjan Nyland che ha parato un rigore calciato da Bruno Guimarães. La partita si è chiusa con un altro rigore per il Brasile, al 97esimo: Neymar segna il 2 a 1 che non cambia la sostanza della partita.

Resta intaccata la maledizione della Norvegia per il Brasile: la nazionale guidata da Ancelotti non ha mai vinto con i norvegesi (due sconfitte e due pareggi).

Articoli di SPORT più letti
1.

Mondiali 2026, il Marocco stende il Canada e vola ai quarti: sfiderà la Francia che ha battuto il Paraguay

2.

Achille Polonara e la leucemia: «Volevo buttarmi dalla finestra e farla finita. La mia donatrice? Una donna, il corpo ha faticato ad adattarsi»

3.

Berrettini e Sonego fuori da Wimbledon, con Jannik Sinner resta in gara solo Cobolli – I risultati

4.

Ibrahimovic e il «complotto» per spingere Cristiano Ronaldo ai Mondiali: «Croazia derubata al Var». Cos’è successo – Il video

5.

Mondiali, inziano gli ottavi di finale: è già il momento di Portogallo-Spagna, ostacolo Norvegia per il Brasile di Ancelotti. Le partite da non perdere

leggi anche
Messico Mano de Dios Maradona Kane Inghilterra
SPORT

Mondiali, c’è Inghilterra-Messico: il problema dell’altitudine, la maledizione del «quinto partido» e lo spettro della «Mano de Dios» di 40 anni fa

Di Matteo Revellino
Marocco tifosi
SPORT

Mondiali 2026, il Marocco stende il Canada e vola ai quarti: sfiderà la Francia che ha battuto il Paraguay

Di Diego Messini
Ottavi di finale Mondiali
CULTURA & SPETTACOLO

Un Mondiale a suon di musica: da “Wonderwall” a “One more time”, ecco tutte le canzoni che si sfidano sugli spalti agli ottavi

Di Francesca Milano