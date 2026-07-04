Wimbledon, Cobolli ribalta Khachanov e vola agli ottavi: avanti anche Jasmine Paolini. Ora Sonego e Berrettini

Il tennista fiorentino piega in cinque set il russo, tutto facile per l'azzurra. Tutti i risultati degli italiani

Un sabato ad alto tasso azzurro quello di Wimbledon, dove tanto tra gli uomini quanto tra le donne i nostri tennisti sono impegnati a cercare la qualificazione agli ottavi di finale, sulle orme di Jannik Sinner. Prima a scendere in campo Jasmine Paolini, che nel primo pomeriggio ha travolto la greca Maria Sakkari in due set, con il punteggio di 6-1 6-2. Agli ottavi (lunedì) se la vedrà con la filippina Alex Eala. Nel singolare maschile Flavio Cobolli ha … dopo una lunga battaglia su cinque set con il russo Karen Khachanov: 0-6 7-6 6-7 6-2 6-2. A seguire fiato sospeso per la sfida al terzo turno di Lorenzo Sonego, che se la deve vedere con il n° 7 del ranking Atp Taylor Fritz. A chiudere il programma della giornata azzurra Matteo Berrettini, impegnato dal tardo pomeriggio sul Centrale di Wimbledon con il bulgaro Grigor Dimitrov.

In copertina: Flavio Cobolli in azione a Wimbledon (Ansa/Epa – Tolga Akmen)