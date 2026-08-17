Apprensione per Yael Trepy, attaccante del Cagliari che ha rischiato l’annegamento. «È in coma farmacologico»

Il calciatore è ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in piscina a Porto Cervo

Prosegue con forte apprensione il ricovero di Yael Trepy, il ventenne attaccante del Cagliari rimasto vittima di un grave incidente in piscina all’interno di una villa a Porto Cervo, in Costa Smeralda.

Le condizioni del giovane calciatore restano serie: attualmente si trova nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Gli accertamenti medici, in particolare una TAC toracica, hanno evidenziato una cospicua presenza di liquido nei polmoni, elemento che compromette la regolare ossigenazione. Per proteggere l’organismo, alleviare la sofferenza e favorire l’efficacia delle terapie, l’équipe medica ha stabilito di mantenerlo in coma farmacologico sotto stretta e continua osservazione.

Il Cagliari segue la situazione

Il club sardo, in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia del giocatore, segue da vicino l’evoluzione della situazione. L’incidente si è verificato durante la pausa di due giorni concessa alla squadra dopo l’impegno di Coppa Italia contro l’Arezzo, partita in cui Trepy era partito titolare. La ripresa delle attività per il gruppo rossoblù è fissata per oggi, in preparazione all’esordio stagionale in campionato nella trasferta di Parma.