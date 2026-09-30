«Vinicius Jr è scomparso e al suo posto gioca un sosia»: dai tatuaggi al rapimento alieno, le teorie diventate virali sui social

Secondo molti brasiliani, adesso in campo ci sarebbe un altro calciatore messo lì solo per onorare i contratti con gli sponsor. La cospirazione è iniziata dall'operazione di armonizzazione facciale di luglio

Da qualche tempo non staremmo più vedendo il vero Vinicius Jr, stella della nazionale brasiliana e del Real Madrid, ma un suo sosia. Almeno questa è la teoria che sta circolando in Brasile ed è diventata presto virale sui social. Secondo questa fantasiosa cospirazione, l’attaccante brasiliano sarebbe scomparso in circostanze misteriose e sarebbe stato sostituito da una sua copia perfettamente uguale all’originale, per onorare i contratti pubblicitari: «Una teoria del complotto completamente folle sostiene che la Cia, i Rothschild (un’influente dinastia europea di origine ebraico-tedesca che fondò importanti istituzioni bancarie e finanziarie alla fine del XVIII secolo) e le élite abbiano ucciso e sostituito Vinicius dopo i Mondiali».

Une théorie du complot complètement folle dit que la CIA, les Rothschild et les Élites ont tué et remplacé Vinicius après la coupe du monde. pic.twitter.com/d4m2r6sDAe — Black Bond PTV (@BlackBondPtv) September 25, 2026

C’entrano anche gli alieni

Ma non è finita qui. C’è anche chi mette in mezzo gli alieni e un invasione rettiliana successa durante i Mondiali per rapire Vinicius e Neymar. Questa visione era stata diffusa dalla chiaroveggente brasiliana Vo Bahiana, nota sensitiva, terapeuta olistica e influencer brasiliana seguita da oltre 24 milioni di follower su Instagram. «Devo dirvi che ho sognato di nuovo degli alieni che invadevano il campo da calcio di Miami. E ho visto chiaramente come portavano via i giocatori sulla prima astronave arrivata. Io ero dentro quella astronave. Quando l’astronave è decollata, è arrivata l’astronave madre e ha rapito migliaia di persone dal campo da calcio. Ho visto tante urla, tanto pianto, tante lacrime e tanta sofferenza”, aveva detto Vo Bahiana in un video diventato virale in tutto il mondo.

I tatuaggi di Vinicius

Che siano stati gli alieni o la Cia, non sono pochi gli utenti che stanno credendo a questa teoria del complotto e, anzi, stanno trovando degli elementi per confermarla. Quello sceso in campo contro l’Australia con la maglia del Brasile non sarebbe lo stesso Vinicius che ha giocato in nazionale e nel Real Madrid fino ai Mondiali americani.

Molti cercano di svelare questa cospirazione confrontando i tatuaggi tra il vero calciatore brasiliano e il suo appartente sosia. Ad alimentare la bufala ci hanno quindi pensato delle foto, che ritraggono l’attaccante durante un allenamento con la Seleçao. Nelle immagini non comparirebbero i tatuaggi sul ginocchio: un segno, per i sostenitori della cospirazione, che non si tratterebbe del Vinicius “originale”.

🚨 This picture is going viral 😳



The current Vinicius tattoos on his left magically disappeared



The “Clone” claims that this is not the real Vinicius is being investigated by fans. pic.twitter.com/xV0GqcIPqt — 🅓🅞🅝🅨 (@RmaDonyFC) September 29, 2026

In realtà, gli utenti che hanno diffuso le foto dell’allenamento sfruttano la scarsa qualità della foto, conseguenza della cattura di un frame del video postato sui social. In più anche il giusto mix tra cattiva luce e sudore sembra far scomparire i tatuaggi dal ginocchio di Vinicius, come nella foto a destra. Osservando il filmato intero dell’allenamento da cui è stata ricavata l’immagine, sulla gamba del brasiliano si intravedono i soliti tatuaggi, ben più visibili nella foto a sinistra con la maglia del Real Madrid grazie alla risoluzione più alta.

Per smentire chi crede che non sia stato il Vinicius originale a scendere in campo con l’Australia vengono in soccorso altre immagini con la maglia del Brasile, stavolta con una qualità superiore. Qui la stella del Real Madrid mentre sta calciando il rigore per il 4-2 finale: i tatuaggi ci sono.

Vinicius Junior EPA/DARREN

Altri utenti si stanno invece concentrando sui tatuaggi all’addome per fare un confronto. In una foto del calciatore successiva al Mondiale americano (a sinistra), infatti, alcune scritte sul costato sembrerebbero scomparse. Il tatuaggio incriminato era invece presente in un’immagine pubblicata dal profilo Instagram cosmet_oficial il 22 novembre 2025 (a destra). Anche i tatuaggi sulla spalla sono diversi tra le due fotografie.

La spiegazione è semplice. La foto a sinistra è stata modificata con strumenti di OpenAI per cambiare i tatuaggi di Vinicius.

I cambiamenti fisici di Vinicius

Dal Mondiale però qualcosa in Vinicius è cambiato davvero. A luglio, infatti, il calciatore brasiliano si è sottoposto a un’operazione di armonizzazione facciale a Goiânia, in Brasile. Si tratta di un intervento estetico per fornire più equilibrio e forma al viso. Nel caso di Vinicius, a essere maggiormente modificato è stato il mento. Il risultato? La stella del Real Madrid appare diversa in viso rispetto ai Mondiali. Ma non c’è stata alcuna sostituzione con un sosia, ovviamente.