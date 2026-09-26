«Mi hanno svuotato il conto, così ho perso il 99% dei soldi guadagnati con il calcio», la confessione di Roberto Carlos: cosa gli è successo

L'ex terzino di Inter, Real Madrid e Brasile si racconta al Portugal Football Summit: un patrimonio di oltre 160 milioni di euro andato in fumo tra tradimenti di agenti e problemi familiari

«Ho avuto problemi con persone che mi hanno svuotato il conto in banca. A causa di agenti e problemi familiari, ho perso il 99% di tutto ciò che avevo guadagnato con il calcio». Comincia con questa confessione drammatica e senza filtri la testimonianza di Roberto Carlos, leggendario terzino di Inter, Real Madrid e della nazionale brasiliana campione del mondo nel 2002. Durante il Portugal Football Summit, l’ex calciatore ha rivelato di aver visto dissolversi in un batter d’occhio un patrimonio stimato in oltre 160 milioni di euro. Un incubo materializzatosi all’improvviso, tra pratiche opache, inganni e tensioni personali: «Ho avuto un grave problema con il mio ex agente. Ho avuto un gravissimo problema familiare. Giovedì sono andato a letto a mezzanotte e venerdì ho ricevuto una pila di documenti di cui ignoravo l’esistenza. È stato allora che ho perso tutta la mia storia».

La fine del matrimonio con Mariana Luccon

Alla truffa perpetrata da chi avrebbe dovuto tutelarne gli interessi finanziari si sono aggiunte le difficoltà della sfera privata. La fine del matrimonio con Mariana Luccon ha infatti innescato una complessa e costosissima battaglia legale per la divisione dei beni, appesantendo ulteriormente la posizione economica dell’ex difensore. Le difficoltà avevano persino alimentato la voce di una sua presunta condizione di indigenza, al punto da far circolare l’indiscrezione secondo cui il campione stesse dormendo in una stanza del centro sportivo del Real Madrid a Valdebebas, voce poi smentita dallo stesso Roberto Carlos.

La rinascita a 53 anni e il monito ai giovani campioni

Nonostante il tracollo finanziario e il tradimento delle persone più vicine, l’ex stella della Seleção è riuscito a rialzarsi e a riprogettare la propria vita. A 53 anni, forte del diploma da direttore sportivo e dei contratti pubblicitari stipulati prima dell’addio al calcio giocato, Roberto Carlos ha ricominciato da capo. Oggi ricopre il ruolo di ambasciatore globale del Real Madrid nel mondo e sfrutta la sua dolorosa esperienza personale come insegnamento per le nuove generazioni di atleti: «Ho commesso degli errori e per questo chiedo ai più giovani di non farne altri».