L’ex calciatore Osvaldo ricoverato in terapia intensiva, operato d’urgenza al polmone: è in prognosi riservata

L'ex attaccante di Roma, Juve e Inter è stato sottoposto a un intervento per un grave versamento pleurico

L’ex calciatore Daniel Osvaldo ha subito un versamento pleurico ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico in un ospedale in Argentina, a Llavallol. Secondo i media di Buenos Aires, è ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. L’ex attaccante e musicista quarantenne sarebbe stato ricoverato giovedì sera, 24 settembre, dopo aver sofferto per diversi giorni di un forte malessere.

Come sta l’ex azzurro

L’ex Fiorentina, Roma, Inter e Juventus, oltre che ex azzurro, avrebbe subito un «versamento pleurico destro con presenza di liquido e pus, che ha compromesso in particolare uno dei suoi polmoni». Gli sarebbe stata praticata una «resezione di tessuto polmonare» e gli sarebbero stati asportati «due centimetri da ciascun polmone».

L’informazione non è stata ancora confermata dall’ospedale. Negli ultimi anni Osvaldo aveva parlato pubblicamente dei momenti difficili della sua vita personale, tra la dipendenza e la depressione, per cui si era sottoposto a cure psichiatriche.

Foto copertina: ANSA/TELENEWS | Osvaldo all’aeroporto di Fiumicino (Roma), 3 gennaio 2013