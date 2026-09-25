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Il grande strappo delle leghe europee contro Infantino. «Basta ingerenze, la FIFA va riformata»

25 Settembre 2026 - 12:02 Stefania Carboni
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Dura nota congiunta di Premier League, LaLiga, Serie A e Bundesliga. Cosa sta succendendo
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Mossa congiunta ed inedita da parte dei vertici dei quattro principali campionati europei. Le leghe di Premier League, LaLiga, Serie A e Bundesliga hanno rilasciato una nota ufficiale condivisa per sollecitare una profonda riorganizzazione interna alla FIFA, evidenziando il rischio di ingerenze nei processi decisionali dell’organo di governo del calcio mondiale. Un attacco frontale, di fatto, contro il presidente Gianni Infantino.

Il comunicato

Nel comunicato congiunto, le quattro organizzazioni sottolineano l’urgenza dell’intervento: «Una riforma fondamentale della governance è indispensabile per ripristinare chiari limiti statutari all’interno della FIFA e garantire, in modo dimostrabile, che i singoli procedimenti disciplinari restino al riparo da qualsiasi ingerenza politica».

I nodi del contendere

La presa di posizione arriva a margine delle accese polemiche che hanno coinvolto la presidenza di Gianni Infantino. Sotto i riflettori sono finiti presunti condizionamenti e dinamiche discutibili, tra cui il caso della squalifica annullata all’attaccante statunitense Folarin Balogun in occasione degli ultimi Mondiali e la controversa proposta — poi ritirata a seguito delle forti pressioni interne — di privatizzare la gestione delle prossime edizioni della Coppa del Mondo.

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