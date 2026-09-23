Okoye alla Milano Fashion Week: «Non parlo di Belén». Chi è il portiere influencer diventato famoso sui social

Ha sfilato con la terza maglia dell'Udinese ispirata a Pier Paolo Pasolini

È diventato virale su Instagram e TikTok per il suo modo di vestirsi, il suo look e i video in cui si allena in palestra. Si comporta come un influencer e un sex-symbol, ma è il portiere dell’Udinese e della Nazionale nigeriana. Maduka Okoye nell’ultimo anno ha fatto parlare di sé più per quello che ha fatto fuori dal campo che in porta. Dopo aver partecipato questa estate alle sfilate dell’Haute Couture parigina tra Avenue Montaigne, la via dell’alta moda di Parigi, e gli Champs-Èlysées in compagnia della rapper Cardi B, adesso c’è la sua apparizione alla Milano Fashion Week.

L’idol dell’Udinese

Il portiere-idol bianconero ha sfilato per le vie del centro di Milano con la nuova terza maglia dell’Udinese, disegnata dallo stilista Giuseppe Buccinnà e ispirata da un incontro ideale tra Pier Paolo Pasolini e la fotografa Tina Modotti. Due figure che hanno raccontato il Friuli attraverso linguaggi differenti, ma accomunati da uno stesso sguardo sul reale, mettendo in relazione forma, materia, luce, lingua e memoria. Tutti gli chiedono qualche foto: tifosi, influencer, designer e ragazze arrivate apposta per lui. Qualcuno prova anche a fargli qualche domanda sulla foto con Belén, ma lui mette le cose in chiaro. «Non parlo della mia vita privata, perché non incide sul gioco. Vale anche per la mia presenza alle sfilate: è un mondo che mi piace, ma che non ha niente a che fare con la mia attività di calciatore. Non perdo la concentrazione, per me e per i miei compagni», spiega al Corriere della Sera.

Okoye influencer

L’ascesa mediatica di Okoye ha vissuto un’accelerazione improvvisa la scorsa estate, quando un video di una sua prestazione in amichevole con la nazionale è diventato virale. Da quel momento le interazioni sui suoi profili social sono: su TikTok è passato in poche settimane da 250mila a oltre un milione di follower, trainato dai commenti di chi lo ha ribattezzato il calciatore più bello del mondo.