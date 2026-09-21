Non rispettano il minuto di silenzio per Mazzola: cosa rischia la Juventus

Alcuni ultras bianconeri si sono girati durante il ricordo dell'ex giocatore nerazzurro. Domani attesi i verdetti del giudice sportivo

Manca poco al fischio d’inizio di Juventus-Atalanta. È il momento del minuto di silenzio in onore di Sandro Mazzola, storico trequartista della Grande Inter di Helenio Herrera scomparso nella notte, quando un gruppo di tifosi bianconeri della Curva Sud si alza in piedi, volta le spalle al campo e inizia a intonare dei cori per Scirea, Fortunato e l’avvocato Agnelli. Un gesto incivile e antisportivo che rischia anche di avere delle conseguenze per il club bianconero. Infatti, gli ispettori della Procura Federale della Figc, presenti a bordo campo, hanno messo a referto quanto accaduto e segnalato l’episodio al procuratore federale Giuseppe Chiné che ha informato il giudice sportivo. Domani 22 settembre sono attesi i verdetti, ma si può immaginare in base ai precedenti che si vada verso una multa per la Juventus.

Cosa dice il Codice di giustizia sportiva

La Juve, nella serata di ieri, ha subito stigmatizzato il comportamento dei propri tifosi, con un duro comunicato ufficiale: «Non c’è rivalità che possa giustificare la mancanza di rispetto durante un minuto di silenzio. Onorare la memoria e unirsi nel ricordo durante i momenti di commemorazione rappresenta una responsabilità comune che trascende appartenenze e colori». In caso di comportamenti come quello messo in atto dagli ultras bianconeri, il Codice di giustizia sportiva prevede, in occasione di gesti di “spregio generalizzato” come quelli antisportivi, delle sanzioni che vanno dall’ammenda fino a 50mila euro alla chiusura del settore dello stadio coinvolto. Possibile quindi che la Juventus giochi il prossimo 18 ottobre contro la Lazio di Gattuso con la Curva Sud dello Stadium chiusa. Il giudice sportivo potrebbe anche scegliere di lasciare aperto il settore solo alle famiglie e alle scuole calcio.

Il precedente

Il caso più recente di episodi di spregio del minuto di silenzio in memoria di una personalità venuta a mancare è quello dell’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Nel 2023 alcuni tifosi di Empoli, Fiorentina, Verona, Lazio e Udinese fischiarono e fecero dei cori durante il minuto di raccoglimento. Allora, il giudice sportivo sanzionò i cinque club con un’ammenda di 5mila euro.