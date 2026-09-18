La nuova sfida di Gianluigi Buffon: non alla porta ma tra i banchi di scuola. «Sfatiamo lo stereotipo del calciatore ignorante»

Il campione mondiale del calcio italiano ha deciso di riprendere gli studi interrotti da giovanissimo e di conquistare il diploma. «Lo voglio per me stesso, per i miei genitori e per esser d'esempio per i miei figli»

Meglio tardi che mai. Gianluigi Buffon, 48 anni, di cui molti passati come leggenda sui campi della Serie A, ha deciso di mettersi in discussione. Stavolta non davanti alla porta di calcio ma tra i banchi di scuola. Buffon ha deciso di riprendere gli studi interrotti da ragazzo per ottenere finalmente il diploma di scuola superiore. L’ex azzurro sta studiando all’Istituto paritario Marconi. «Lo voglio per me stesso, per i miei genitori — ha dichiarato al quotidiano Libertà di Piacenza — e anche per essere d’esempio ai miei figli. L’obiettivo è cancellare lo stereotipo che ancora molti cavalcano, quello del calciatore ignorante».

«Il mio errore? Comprarmi il diploma»

Buffon, precisa il quotidiano, sostenne da privatista l’esame di idoneità alla terza classe di Ragioneria proprio all’Istituto Marconi dove oggi torna. L’ex portiere non frequenterà quotidianamente le lezioni, ma seguirà a distanza per prepararsi al meglio per l’esame di maturità. Ha già incontrato gli studenti dell’istituto, tra l’altro, raccontando la sua esperienza. «Ho fatto parecchi errori – aveva dichiarato – e quello di cui vado meno orgoglioso è stato aver comprato il diploma. Non lo rifarei assolutamente, è una scorciatoia sbagliata e io non sono un uomo da scorciatoie». Nel 1996, quando l’ex portiere aveva appena 18 anni, saltò gli ultimi anni di studio acquistando un falso titolo di studio. Nel 2000 utilizzò il documento falso per iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Parma. Emersero delle anomalie, facendo scattare l’indagine per falso. Secondo quanto riporta il Corriere patteggiò davanti al Gip una pena di sei milioni di vecchie lire (3.098 euro). Una macchia a cui oggi l’ex campione vuole rimediare.