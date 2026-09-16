Cristiano Ronaldo e la preghiera alla Madonna di Fatima per far perdere il Mondiale a Messi

Il settimanale "Maria con te" racconta un retroscena datato 2014 sulla rivalità tra il portoghese e l'argentino. E dedica la copertina al matrimonio di Cr7

Una rivalità durata anni e arrivata perfino nelle preghiere di Cristiano Ronaldo: quella tra il campione portoghese e l’argentino Lionel Messi è stata una sfida storica che ha visto i due calciatori contrapporsi sui campi di tutto il mondo alla ricerca del titolo di miglior giocatore del mondo. Una ricerca spasmodica che avrebbe portato Ronaldo a raccogliersi in preghiera davanti a un’immagine della Madonna chiedendo che la nazionale guidata da Messi non diventasse campione del mondo.

Il matrimonio “benedetto” dalla Madonna

A raccontare l’episodio è “Maria con te“, il settimanale mariano del Gruppo Editoriale San Paolo, in un servizio dedicato al rapporto tra Ronaldo e la fede: alla vigilia della finale dei Mondiali del 2014 tra Argentina e Germania, il campione portoghese chiese alla Madonna di Fatima di far perdere gli argentini. Il legame con Fatima è tornato al centro della vita privata di Ronaldo anche di recente: l’11 agosto 2026 il calciatore ha sposato la fidanzata Georgina Rodríguez con una cerimonia intima nella loro casa di Cascais, in Portogallo, nel giorno del decimo anniversario del loro primo incontro. Dopo le nozze, Ronaldo, Georgina e i figli sono andati in visita al Santuario di Nostra Signora di Fatima, dove hanno ricevuto la benedizione di un sacerdote e partecipato alla messa nella Cappella della Madonna Addolorata. A questo è dedicata la foto di copertina della rivista “Maria con te“ (nella foto in alto, ndr). «Ho sentito una pace e un’energia davvero difficili da descrivere», ha raccontato Georgina a Vogue, che ha documentato il matrimonio con un servizio esclusivo.

La preghiera al Mondiale del 2014

L’episodio della preghiera di Ronaldo “contro” Messi risale alla finale del 2014, che si doveva giocare il 13 luglio 2014: il Portogallo di Cr7 era stato eliminato il 26 giugno nella fase a gironi. Una sconfitta che bruciava. Bruciava così tanto che l’attaccante portoghese arrivò a rivolgersi alla Madonna. Preghiera ascoltata, visto che l’Argentina perse il Mondiale. A vincere fu infatti la Germania: 1-0 ai supplementari, con gol di Mario Götze al 113esimo. In più, qualche mese dopo, nel gennaio 2015, Ronaldo vinse il Pallone d’Oro 2014.

Ronaldo e la fede

Il legame di Ronaldo con la religione cattolica è noto: nel dicembre 2018, durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport, il campione aveva raccontato: «Io vado ogni settimana in chiesa. Tutte le settimane». E aveva aggiunto di andarci per ringraziare Dio, non per chiedergli qualcosa, ma per la protezione della famiglia e degli amici.