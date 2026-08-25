Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, il nuovo passo dopo le nozze: la modella pronta ad adottare i primi tre figli di CR7

Dopo il matrimonio, la modella avrebbe deciso di rendere ufficiale anche dal punto di vista legale il legame con i tre figli che Ronaldo aveva già prima della loro relazione.

A meno di un mese dal matrimonio celebrato in gran segreto con Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez avrebbe deciso di adottare legalmente i tre figli del calciatore avuti prima della loro relazione. I due stanno insieme dal 2016 e, anche se Georgina ha sempre parlato dei sei figli come delle sue «6 benedizioni», con l’adozione il suo ruolo nella famiglia diventerebbe ufficiale anche dal punto di vista legale. Ronaldo e Georgina non hanno ancora confermato pubblicamente la notizia né fornito dettagli sulla procedura, ma l’indiscrezione è stata riportata dai principali quotidiani portoghesi.

Una famiglia costruita insieme

Quando Georgina ha conosciuto Ronaldo, nel 2016, il primogenito Cristiano Ronaldo Jr. aveva circa sei anni. Il calciatore ha sempre mantenuto riservata l’identità della madre e non ha mai confermato le indiscrezioni sulla sua nascita. La stessa scelta è stata mantenuta per i gemelli Eva María e Mateo, nati l’8 giugno 2017 negli Stati Uniti. Anche in questo caso Ronaldo non ha reso pubblica l’identità della madre e ha confermato che i bambini sono nati attraverso maternità surrogata, pratica legale negli Stati Uniti. Secondo Hola, la modella si è inserita rapidamente nella sua quotidianità, assumendo un ruolo sempre più importante nella sua crescita. Cinque mesi dopo, a novembre, è nata invece Alana Martina, la prima figlia biologica di Georgina e Ronaldo. La famiglia si è allargata ancora nel 2022 con la nascita di Bella Esmeralda, il parto è stato però segnato dalla morte del suo gemello, Ángel.

Il sogno di una famiglia numerosa

Georgina ha parlato più volte del desiderio di costruire una famiglia numerosa, nella serie Soy Georgina, aveva raccontato: «Vengo da una famiglia molto piccola, formata da mia madre, mia sorella e me, per questo ho sempre saputo che in futuro avrei voluto una famiglia molto numerosa. Grazie a Dio oggi la vivo». In un’intervista a Elle nel 2025 aveva spiegato che, nonostante le possibilità economiche raggiunte insieme a Ronaldo, entrambi cercano di trasmettere ai figli valori come rispetto, responsabilità e dedizione al lavoro. Anche sulla possibilità di avere altri figli, però, la modella aveva preferito non fare programmi. «Sono ancora giovane e quello che accadrà lo deciderà Dio», aveva detto.