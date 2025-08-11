Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano. La foto del brillocco sui social: «Lo voglio, in questa e in tutta le mie vite»

Dopo anni di indiscrezioni e smentite, la modella argentina annuncia su Instagram le nozze con il campione portoghese. Insieme dal 2016, hanno due figlie e una storia che ha superato prove e voci di matrimonio segreto

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano. A dare l’annuncio è stata la stessa modella argentina, con un post su Instagram che non lascia spazio a interpretazioni: un primo piano della mano con un vistoso anello e la frase «Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite». Per i fan della coppia, si tratta della conferma tanto attesa. Da anni circolavano ipotesi su una cerimonia celebrata lontano dai riflettori, mai confermata dai diretti interessati. Ora, invece, la promessa è arrivata in forma ufficiale, almeno sui social. E tra i commenti e le dimostrazioni di affetto virtuali c’è anche quella di Chiara Ferragni.

Il primo incontro dei due a Madrid

La relazione tra Ronaldo e Georgina è iniziata nel 2016. Secondo la versione più raccontata — ma non priva di scetticismi — il primo incontro sarebbe avvenuto nel negozio Gucci di via Castellana, a Madrid, dove lei lavorava come commessa. Il calciatore, colpito da quella ragazza dai tratti mediterranei, avrebbe fatto ritorno più volte fino a ottenere il tanto agognato appuntamento. All’epoca CR7 era reduce dalla fine della relazione con la top model Irina Shayk. Da allora, Georgina è passata dall’anonimato alla ribalta internazionale, reinventandosi influencer e imprenditrice, seguendo il compagno nelle tappe più importanti della sua carriera, dal Real Madrid alla Juventus, fino all’attuale esperienza in Arabia Saudita.

I figli della coppia

La coppia ha due figlie: Alana Martina, nata nel novembre 2017, e Bella Esmeralda, arrivata nel 2022. Quest’ultima nascita è stata segnata da un dolore profondo: Georgina aveva infatti portato avanti una gravidanza gemellare, ma il fratellino, chiamato Angel, non è sopravvissuto al parto. Ronaldo è anche padre di altri tre figli: Cristiano Jr., nato nel 2010, e i gemelli Eva e Mateo, nati da madre surrogata nel 2017. La famiglia, spesso al centro dell’attenzione mediatica internazionale, è stata raccontata anche nella docu-serie Netflix Soy Georgina, che mostra uno spaccato della vita privata della coppia.

Le voci sulle nozze e le smentite

Non è la prima volta che l’argomento matrimonio fa capolino nella storia dei due. Già nel 2023, presentando il suo canale YouTube, Ronaldo aveva definito Georgina «mia moglie», e una gaffe simile era avvenuta anche poche settimane prima. Interpellato, aveva spiegato: «Non ci sto pensando, ma posso vederlo in futuro. Penso che lei se lo meriti. È qualcosa che non è nei miei piani ora, ma in futuro sì, lo voglio». Oggi, lunedì 11 agosto, Giorgina ha pubblicato un’eloquente fotografia su Instagram. Tra i commenti di affetto c’è anche quello di Chiara Ferragni, che ha lasciato un cuore sotto il posto,