Roland Garros: in finale c’è l’Italia. Cobolli conquista la semifinale

Sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime, n.6 al mondo in quattro set

Flavio Cobolli va in semifinale al Roland Garros, e così è sicura la presenza di un italiano nella finale dello Slam parigino. L’azzurro nel suo quarto di finale ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime, n.6 al mondo, in quattro set (4-6, 6-4, 6-4, 6-4): ora aspetta di conoscere l’avversario della semifinale dalla sfida tutta azzurra, stasera, tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.

Cobolli: «È la migliore settimana della mia vita»

«Oggi sono state due partite diverse. Nel primo set c’era tanto vento ed era difficile giocare. Sono andato in bagno a riflettere, per provare a cambiare qualcosa. Dovevo lottare, ho pensato che era la chance della mia vita», ha detto Cobolli al termine del match. L’azzurro ha aggiunto: «Ce l’ho fatta, sono felice. Il vento? Non ho cambiato la tensione delle racchette, da due settimane è la stessa. Sono superstizioso». Per lui ci sarà ora un derby italiano contro uno tra Arnaldi e Berrettini: «Cosa farò stasera? La solita routine. Andrò a cena con i miei amici, poi a letto. So che ci sarà un Matteo in semifinale con me. Sono due ottimi amici, faccio un grande in bocca al lupo a entrambi. È la migliore settimana della mia vita. Manca qualcosa, dovrò lottare ancora».