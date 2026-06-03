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Roland Garros, non c’è pace per Berrettini. Si ritira, in semifinale va Arnaldi – Il video

03 Giugno 2026 - 22:54 Stefania Carboni
roland garros matteo berrettini
roland garros matteo berrettini
L'altro Matteo, come Flavio Cobolli, si giocherà venerdì la prima semifinale della carriera in un torneo dello Slam
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Matteo Berrettini si è ritirato nel derby dei quarti di finale del Roland Garros contro Matteo Arnaldi, che vola quindi in semifinale per sfidare Flavio Cobolli nel match che vale un posto in finale. Berrettini, partito alla grande con due break e un vantaggio di 3-0, si è fatto rimontare da Arnaldi che ha risalito poi la china per conquistare il primo set. Sotto 5-6, il romano ha subìto il nuovo break che ha consegnato a Arnaldi il primo parziale per 7-5. Poi il peggioramento.

Nel secondo set, Berrettini ha chiesto il time-out medico e l’intervento del fisioterapista per un problema alla gamba sinistra. Sotto 2-5, è stato costretto a ritirarsi per l’ennesimo infortunio in una carriera. Arnaldi, come Cobolli, si giocherà venerdì la prima semifinale della carriera in un torneo dello Slam. «Auguro a Matteo di riprendersi presto», ha dichiarato il rivale al collega, abbracciandolo a fine match.

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