Fabrizio Corona percula Alessandra Amoroso e si inginocchia davanti alla compagna. Ma è tutto fake: «Amore mio ci manca che ti sposo» – Il video

09 Agosto 2025 - 08:34 Alba Romano
Il teatrino del re dei paparazzi sui social

Fabrizio Corona si lancia in una trovata romantico–ironica, dove molti vedono una parodia della proposta di matrimonio di Alessandra Amoroso. In un video pubblicato su Instagram, il re dei paparazzi si inginocchia davanti alla compagna Sara Barbieri, mostrandole un anello come se fosse una vera proposta di matrimonio. Nelle immagini, la modella appare di spalle mentre in sottofondo scorre una colonna sonora sentimentale. Corona si avvicina lentamente, si inginocchia e le porge il gioiello. Lei sorride, risponde con il fatidico «Sì» e i due si scambiano un bacio, salvo poi scoppiare a ridere insieme. A chiudere la scena, il claim del canale YouTube di Corona, Falsissimo: «Credete alle favole».

«Uno sfottò ad Alessandra Amoroso?»

Anche la compagna Barbieri, nei commenti, gioca sulla messinscena: «Amore mio con tutto il bene e l’amore, ma ci manca che ti sposo (dopo Thiago siamo sposati forever)», ha scritto sotto il post, facendo riferimento al loro figlio. Molti follower hanno interpretato il siparietto come una parodia della vera proposta di matrimonio che il 7 agosto ha visto protagonista Alessandra Amoroso sul palco dell’Oversound Music Festival, nelle Cave del Duca in Puglia, quando il compagno Valerio Pastore le ha chiesto la mano davanti al pubblico.

