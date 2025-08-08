Alessandra Amoroso ha detto «sì»: la proposta di matrimonio sul palco dopo il concerto a Lecce – Il video

La cantante ha ricevuto la proposta dal compagno Valerio Pastore, con cui è in attesa della loro prima figlia

Emozione, lacrime e una proposta indimenticabile. È successo ieri sera, giovedì 7 agosto, al termine dell’esibizione di Alessandra Amoroso all’Oversound Music Festival, andato in scena nella cornice delle Cave del Duca, in Puglia. Ma stavolta, a calcare il centro del palco non è stata solo la musica: a sorpresa, è arrivata una proposta di matrimonio che ha lasciato senza parole la cantante salentina. A inginocchiarsi davanti a lei, tra l’applauso commosso di chi era dietro le quinte, è stato il compagno Valerio Pastore, tecnico del suono che lavora al fianco di Alessandra da tempo e che è anche il futuro papà della piccola Penelope Maria, la bimba che la cantante aspetta per settembre.

Il sì della cantante tra le lacrime

La scena è stata ripresa da alcuni presenti e condivisa da testate locali, tra cui Salento News. Nelle immagini si vede Pastore porgere un mazzo di fiori alla cantante, visibilmente sorpresa. Poi, poche parole sussurrate – non rese pubbliche – e il momento clou: la proposta di matrimonio in ginocchio. Lei, tra le lacrime, si siede per l’emozione e pronuncia un commosso «sì», accolto da baci, abbracci e sorrisi che hanno chiuso con dolcezza una serata già carica di significato.

Un amore lontano dai riflettori

Valerio Pastore, classe 1985, è legato sentimentalmente ad Alessandra dal 2021. Non ama apparire in pubblico e ha mantenuto sempre un profilo discreto, anche in questi anni accanto a una delle voci più amate del pop italiano. Tecnico del suono e presenza costante nei tour della Amoroso, Pastore ha costruito con lei un rapporto profondo, fondato – come ha raccontato la stessa cantante – su «un modo nuovo di amare e di essere amata». Prima di lui, Alessandra aveva avuto una lunga relazione con il produttore Stefano Settepani, conclusasi qualche anno fa.

La bimba in arrivo

Il 2025 è un anno cruciale per Alessandra Amoroso, non solo dal punto di vista artistico, con un’estate di concerti sold out, ma soprattutto personale. La nascita imminente della figlia e la proposta di nozze segnano l’inizio di un capitolo nuovo nella sua vita. Un momento che la stessa cantante, spesso presa di mira sui social, ha imparato a vivere con orgoglio e leggerezza, anche quando – come ha recentemente dichiarato – «il mio portare il pancione con disinvoltura dà fastidio a qualcuno». I fan si preparano a vivere con lei le prossime tappe di questo percorso: prima l’arrivo della piccola Penelope Maria, previsto per l’inizio di settembre, poi – probabilmente nel 2026 – il matrimonio con Valerio.