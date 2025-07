«Vi devo svelare quello che succede…», Alessandra Amoroso incinta si blocca sul palco: cancellate le ultime date del tour – Il video

La nascita della bimba è prevista per inizio settembre e, mentre la mamma si esibiva sul palco di Asti, si è fatta sentire. La decisione dell'artista di fermarsi per un po'

Si è distratta un attimo e ha sbagliato il testo di una canzone, Alessandra Amoroso, perché la sua bimba, che dovrebbe nascere a settembre, scalciava. Penelope Maria, che ancora non è nata e già si fa sentire, ha costretto la mamma ad interrompere il concerto di Asti. La cantante, più divertita che imbarazzata, ha spiegato al pubblico: «Di solito quando canto non la sento mai». L’ex vincitrice di amici dovrebbe animare i palchi di tutta Italia fino all’inizio di agosto, con il suo Fino a qui Summer tour 2025. In un primo momento, le tappe del tour avrebbero dovuto proseguire anche nelle settimane successive, ma sono state cancellate perché a inizio settembre è attesa la nascita di Penelope Maria.

L’interruzione durante il concerto: «Vi devo svelare quello che succede»

Durante il concerto ad Asti di venerdì 18 luglio la cantante ha sbagliato il testo di una canzone per due volte consecutive ed è stata costretta a interrompersi. «Vi devo svelare quello che succede, se no la gente dice…» ha spiegato al pubblico. Sotto video social che sono stati postati dopo il dolce momento impazzano i commenti dei fan commossi dalla tenerezza della situazione, che hanno già soprannominato la nascitura come «Piccola Penny». Alessandra Amoroso, che ha annunciato di essere in dolce attesa proprio con un post su Instagram lo scorso 17 marzo è solita condividere con il pubblico – virtuale e non – la propria vita in gravidanza. «Di solito, quando canto, io non la sento mai– racconta nel video l’artista, durante l’esibizione – è come se la cullassi con questo movimento che faccio, quindi lei è sempre molto su. E poi voglio dirvi la sera che concerti che fa… Adesso avevo una mano sulla pancia e mi ha dato una botta e ho perso il filo, si è visto, due volte». Il pubblico ha «perdonato»