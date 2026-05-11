«I Maneskin di nuovo insieme a Sanremo 2027»: l’annuncio di Fiorello fa sperare i fan – Il video

Lo showman: «Ho incontrato Ethan agli Internazionali di Roma». L'ultimo album della band risale al 2023, i concerti mancano dal 2024

«I Maneskin torneranno insieme». A darne l’annuncio è Rosario Fiorello dai microfoni della propria trasmissione La Pennicanza in onda su RaiRadio2.Una frase che riaccende la speranza di milioni di fan, che da anni aspettano un ritorno della band romana, vincitrice del Festival di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest nel 2021. Lo showman fissa anche una data: «La reunion sarà a Sanremo 2027». Nessuna conferma ufficiale, ma la fonte di Fiorello sembra autorevole: «Ieri ho incontrato Ethan, il batterista, agli Internazionali e mi ha dato la notizia».

L’ultimo album nel 2023, poi i singoli da solista di Damiano David

Ufficialmente i Maneskin non si sono mai sciolti. Il frontman Damiano David aveva definito la pausa come «un erasmus», non confermando mai i rumors di una rottura della band. L’ultimo album, Rush!, seguito da una versione deluxe Rush! (Are U Coming!), risale al 2023, mentre i concerti mancano dal 2024. Da due anni i quattro membri del gruppo dal successo internazionale hanno portato avanti dei progetti singoli, seguendo le parole di Damiano David nel podcast The Allison Hagendorf Show: «Mi piacerebbe che un giorno tutti noi ci dedicassimo a un progetto solista magari per un anno, prima di tornare insieme con nuove idee e nuovi stimoli». Così, la bassista Victoria De Angelis ha girato Europa e Stati Uniti con il suo tour da dj, il chitarrista Thomas Raggi ha pubblicato Masquerade, un album rock di otto tracce e il batterista Ethan Torchio ha realizzato le musiche dell’ultimo documentario di Alice Ambrogi dal titolo Ogni pensiero vola. Ma soprattutto è Damiano ad aver pubblicato un album da solista, con sonorità più pop rispetto alle canzoni con i Maneskin: Funny Little Fears. Ora la possibile reunion: il conto alla rovescia per Sanremo 2027 è iniziato anche per i fan dei Maneskin.