Liberato, Dimartino, Nu Genea e Mannarino sfornano dischi meravigliosi. Bene Michielin e Coez, deboli i pezzi di Ultimo e Arisa – Le recensioni

Recensioni versione deluxe, questa settimana, eroicamente, abbiamo recuperato anche le uscite del weekend del Primo Maggio, neanche quello risparmiato da questa insensata mitragliata di inutile musica. Per fortuna l’abbondanza porta spesso ciccia per cui siamo pieni di nuovi ottimi album. Quello di Liberato è una chicca, quasi un gesto artistico, quello di Dimartino invece è un capolavoro d’altri tempi. I Nu Genea si confermano ispiratissimi nuovi giganti della musica italiana, cosa che pensiamo già da tempo di Mannarino, tornato benissimo dopo cinque anni di silenzio. Bene anche Sayf che conferma una buona verve, ma è ancor più importante la promozione di Nerissima Serpe, che dimostra come un’evoluzione del rap da classifica è possibile. Naturalmente ampia la sezione singoli: bene Francesca Michielin un po’ medioevo un po’ anni ’80, stupenda la sigla di Coez per la nuova serie di Zerocalcare, ottimi Clementino e Laya Ba, sempre romanticamente azzeccati gli Eugenio in Via Di Gioia e finalmente riabbracciamo una Gaia un po’ più simile a se stessa. Non ci sono dispiaciuti nemmeno i nuovi brani di Francesco Gabbani, Fausto Lama e Chiara Galiazzo, manco a dirlo, ci ha impressionato Erica Mou, ma anche Giuse The Lizia in versione neolaureato. Tante promozioni altrettante bocciature: Ultimo ci propina l’ennesima latrante solfa, Arisa è noiosa anche quando prova le hit estive, troppo spagnoleggiante il nuovo duetto LDA/AKA 7even, un disastro quello tra Welo e Anna Tatangelo. La chicca della settimana è speciale, si tratta del secondo disco de Lamante ed è veramente ispiratissimo, si intitola Non dico addio. A voi le recensioni alle ultime uscite discografiche italiane delle ultime due settimane. Buona avventura.