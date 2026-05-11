Il pre Eurovision dell’Italia va alla grande: ecco quanto è quotato Sal Da Vinci

Domani sera Sal Da Vinci salirà sul palco come ospite, in gara invece l'italiana Senhit che, insieme a Boy George, rappresenta San Marino

E così siamo giunti alla settimana dell’Eurovision Song Contest, un’edizione speciale, la 70esima di questa competizione musicale dallo strano appeal, una specie di Giochi senza frontiere in musica che piace tantissimo sui social, capace di una potenza di fuoco gigantesca in termini di lancio di progetti a largo raggio, vedi la storia dei nostri Maneskin, nonostante lo spessore intellettuale in sé sia sempre piuttosto scarsetto e alla fine il tutto si riduca regolarmente a una sorta di capodanno russo in tv. A proposito di Russia, questa 70esima edizione certamente passerà alla storia non solo per la cifra tonda ma per le notevoli defezioni di matrice politica che la caratterizzeranno. La Russia era già stata eliminata per via dell’attacco all’Ucraina, ma Israele invece conserva il proprio slot, cosa che ha provocato il passo indietro di Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia, Islanda e Spagna.

Il pre ESC dell’Italia

Martedì 12 si partirà con la prima semifinale e, fuori concorso, salirà sul palco anche Sal Da Vinci, nostro portabandiera in quanto vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Ogni anno per l’Italia il pre Eurovision Song Contest rappresenta quel momento in cui ci si chiede quante siano effettivamente le possibilità di vittoria, quanto piacerà o meno il brano con il quale gareggiamo. Subito dopo la vittoria all’Ariston l’impressione è che, dato il tenore della manifestazione, un pezzo come Per sempre sì fosse certamente adatto, in quanto efficace, ok, ma soprattutto perché fa scopa con l’idea di musica italiana che hanno all’estero, dove per regolamento sarà possibile prendere voti.

Le prove, i click e Mario Biondi

Nel weekend il profilo Instagram dell’ESC ha fornito un piccolo spoiler delle prove e pare che Sal Da Vinci. Sul palco con lui i ballerini Marcello Sacchetta e Francesca Tocca, che eseguiranno un passo a due mentre una bandiera italiana viene fieramente esposta dentro una scenografia che ricostruisce le atmosfere di una tipica piazza di provincia del sud Italia. Come ha commentato in un’intervista con Il Messaggero Mario Biondi, che di esperienza all’estero ne ha molta: «Nel mondo piace la visione dell’Italia tutta pizza e mandolino».

Le quotazioni dei bookmaker

Piace a tal punto che il video è quello che sta performando meglio sui social, così le quotazioni di Sal Da Vinci come vincitore stanno subendo una svolta al rialzo, vedremo quanto effettiva durante la settimana. Secondo i bookmakers di Admiral Casinò l’Italia avrebbe il 13% di possibilità di vittoria, nona nella top ten dei favoriti. La percentuale è frutto di parametri ben precisi: posizionamenti in classifica negli anni precedenti, numero di partecipazioni, posizionamento nei sondaggi ufficiali, quote dei bookmaker, quantità di vittorie in assoluto, analisi dei commenti su Reddit e frequenza con cui i vari paesi nella propria storia sono arrivati in finale. Secondo questo calcolo la favorita per la vittoria finale sarebbe la Finlandia con un ottimo 28% di possibilità. E, attenzione, le quote pre Eurovision non sono come quelle pre-Sanremo che, di solito, al contrario, decretano una quasi certa non vittoria.

Dove seguire l’Eurovision

La prima semifinale, che stabilirà le prime dieci nazioni su quindici che si esibiranno che accederanno alla finale di sabato, sarà trasmessa dalle 21 su Rai 2, preceduta alle 20:15 da una speciale intitolato Anteprima Eurovision. Alla conduzione della versione italiana ci saranno Gabriele Corsi, alla sua sesta edizione, ed Elettra Lamborghini, al debutto come telecronista. Sul palco della Stadthalle invece ci saranno i padroni di casa Victoria Swarovski, cantante e conduttrice austriaca, erede della celebre famiglia Swarovski, e Michael Ostrowski, attore e conduttore tra i volti più ironici della tv in lingua tedesca. Quella sera l’Italia sarà ospite fuorigara, in gara invece l’italiana Senhit, insieme a Boy George rappresentante di San Marino con il brano Superstar.