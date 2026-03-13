Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpFamiglia nel boscoGiorgia MeloniReferendum
Sal Da Vinci sbarca all’Eurovision, la presentazione ai fan austriaci. Ma quanto è favorito per i bookmaker? – Il video

13 Marzo 2026 - 14:21 Alba Romano

sal da vinci
sal da vinci
L'accento italiano conquista anche oltralpe, ma secondo le statistiche c'è ancora un po' da fare

«Ciau guagliù!» Così Sal Da Vinci, fresco di vittoria dal Festival di Sanremo, si presenta in un video lanciato al canale televisivo austriaco Orf. In inglese e con un forte accento italiano che potrebbe conquistare il pubblico estero: «La mia canzone in tre emozioni: amore, felicità e rispetto». «Il mio eroe? Mio padre», spiega ricordando Mario Da Vinci, alias Alfonso Sorrentino, un celebre cantante degli anni ’70 e ’80. «Probabilmente il più italiano rappresentante d’Italia di sempre (menomale comunque)», scrivono tra i commenti al post lanciato su Instagram.

Screenshot

Quanto è favorito Sal Da Vinci all’Eurovision: le quotazioni

Il cantautore è atteso a Vienna per la finale di Eurovision prevista tra il 12 e il 16 maggio, ma non sarebbe tra i favoriti alla vittoria, secondo i bookmaker. Per Bet365, Unibet e altre rientra di poco nella TopTen, dietro a Finlandia, Francia e Danimarca, dati come destinati al podio. Il risultato però potrebbe cambiare man mano che le settimane passano. Anche perché “Per sempre sì” sta crescendo negli ascolti in rete e spuntano recensioni estere sul brano sulle varie piattaforme social.

