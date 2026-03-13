Sal Da Vinci sbarca all’Eurovision, la presentazione ai fan austriaci. Ma quanto è favorito per i bookmaker? – Il video
«Ciau guagliù!» Così Sal Da Vinci, fresco di vittoria dal Festival di Sanremo, si presenta in un video lanciato al canale televisivo austriaco Orf. In inglese e con un forte accento italiano che potrebbe conquistare il pubblico estero: «La mia canzone in tre emozioni: amore, felicità e rispetto». «Il mio eroe? Mio padre», spiega ricordando Mario Da Vinci, alias Alfonso Sorrentino, un celebre cantante degli anni ’70 e ’80. «Probabilmente il più italiano rappresentante d’Italia di sempre (menomale comunque)», scrivono tra i commenti al post lanciato su Instagram.
Quanto è favorito Sal Da Vinci all’Eurovision: le quotazioni
Il cantautore è atteso a Vienna per la finale di Eurovision prevista tra il 12 e il 16 maggio, ma non sarebbe tra i favoriti alla vittoria, secondo i bookmaker. Per Bet365, Unibet e altre rientra di poco nella TopTen, dietro a Finlandia, Francia e Danimarca, dati come destinati al podio. Il risultato però potrebbe cambiare man mano che le settimane passano. Anche perché “Per sempre sì” sta crescendo negli ascolti in rete e spuntano recensioni estere sul brano sulle varie piattaforme social.