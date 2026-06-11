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Arrestato il cantante Beret, si era appena esibito davanti al Papa. L’accusa di stupro da una fan in Spagna – Il video

11 Giugno 2026 - 22:19 Giulia Norvegno
Nei giorni scorsi si era esibito allo stadio Olimpico di Barcellona prima della veglia con papa Leone, in una tappa del suo viaggio in Spagna. L'accusa di una ragazza che lo aveva contattato via social
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Il cantante sivigliano Francisco Javier Álvarez, noto come Beret, 29 anni, è stato fermato giovedì a Siviglia con l’accusa di aggressione sessuale. Lo confermano fonti ufficiali citate da El País. L’arresto è arrivato a seguito di una denuncia presentata lo scorso aprile da una fan maggiorenne che, stando alle prime ricostruzioni, aveva contattato il cantante via social network e aveva accettato un suo invito a incontrarsi di persona. Proprio nei giorni scorsi si era esibito davanti a 40.000 persone allo Stadio Olimpico di Barcellona, nel festival che ha preceduto la veglia con papa Leone XIV.

La risposta del manager e il iter giudiziario

Dal team dell’artista è arrivato un muro di silenzio. Andrea Momigliano, manager di Beret, ha ripetuto a El País: «Non confermeremo né diremo nulla in proposito», aggiungendo una critica a quello che ha definito «la crudeltà» del modo in cui la stampa sta trattando la vicenda. Nel frattempo, secondo quanto anticipato dalla radio spagnola Cadena SER, il cantante comparirà davanti al giudice, che dovrà valutare un’eventuale custodia cautelare su richiesta della procura o degli avvocati della parte lesa.

Chi è Beret: la carriera tra pop, rap e collaborazioni

Beret ha mosso i primi passi pubblicando brani sulle piattaforme digitali a partire dal 2013, costruendo una fanbase che l’ha portato alla notorietà. Il suo stile mescola rock, rap, pop urbano e reggaeton, e nel corso degli anni ha collaborato con artisti come Pablo Alborán, Omar Montes, Vanesa Martín, Sebastián Yatra e il duo hip-hop SFDK. Nel 2022 ha pubblicato Resiliencia, con brani come Porfa no te vayas con Morat e Diablo con Estopa, mentre nel 2025 è uscito il suo terzo album in studio, Lo bello y lo roto.

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