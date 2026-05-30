Trump attacca Papa Leone: «Qualcuno gli spieghi che il sindaco di Chicago è inutile». Poi l’affondo sul nucleare in Iran

Le dichiarazioni del presidente americano dopo l'udienza in Vaticano del pontefice con il primo cittadino di Chicago

Nuovo affondo di Donald Trump nei confronti di Papa Leone XIV. Il presidente degli Stati Uniti ha utilizzato il suo social Truth per criticare il pontefice dopo l’incontro in Vaticano con una delegazione della città di Chicago guidata dal sindaco Brandon Johnson. Ennesimo attacco che conferma il clima sempre più teso tra la Casa Bianca e il pontefice americano. «Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa che il sindaco di Chicago è inutile e che l’Iran non può avere un’arma nucleare!», ha scritto Trump su Truth, firmando il messaggio con il consueto «Presidente Donald J. Trump». Il post è accompagnato dalle fotografie dell’udienza concessa da Papa Leone XIV alla delegazione di Chicago, nonché città dove Robert Francis Prevost è nato nel 1955.

L’incontro con la delegazione di Chicago

L’incontro era stato celebrato con entusiasmo dallo stesso sindaco Johnson, che sui social ieri ha pubblicato alcune immagini dell’udienza accompagnandole da parole di stima nei confronti del pontefice. «È stato un onore condividere del tempo con un magnifico essere umano, Sua Santità Papa Leone XIV», sono state le parole del primo cittadino di Chicago.

Le tensioni tra il Papa e Trump

Le dichiarazioni di Trump rappresentano, però, soltanto l’ultimo capitolo di un rapporto sempre più difficile tra il presidente americano e il Papa. Negli ultimi mesi i due hanno manifestato posizioni molto distanti su diversi temi, dalla politica internazionale all’immigrazione, passando per le questioni sociali e il ruolo degli Stati Uniti negli scenari di guerra. Il presidente aveva già criticato pubblicamente il pontefice, arrivando a definirlo «debole» sul tema della criminalità. Papa Leone XIV aveva risposto senza entrare direttamente nello scontro politico. «Io non ho paura dell’amministrazione Trump, parlo del Vangelo e quindi continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra. Non ho intenzione di entrare in un dibattito con lui», aveva replicato il Santo Padre.

Le tensioni sul nucleare all’Iran

Trump non ha mai nascosto il proprio fastidio per alcune posizioni del Pontefice. In una precedente occasione aveva affermato di preferire il fratello del Papa, Louis Prevost, noto per le sue posizioni vicine al movimento Make America Great Again. «Preferisco di gran lunga suo fratello Louis perché è totalmente Maga. Lui ha capito tutto», aveva detto il presidente, accusando Leone XIV di considerare accettabile che l’Iran possa dotarsi di un’arma nucleare.