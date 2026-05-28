L’ingegnere italiano di Google arrestato per le scommesse su Polymarket, la furbata per “vincere” 1,2 milioni grazie a Trump e il Papa

Liberato su cauzione milionaria, il 36enne rischia fino a 20 anni di reclusione negli Stati Uniti. Le accuse degli investigatori dell'Fbi: come funzionavano le sue puntate

Vincere era praticamente una certezza per lui, perché la risposta a certi quesiti su Polymarket lui poteva conoscerli ben prima di tutti. Michele Spagnuolo, 36 anni, nato a Novara e residente in Svizzera, è un ingegnere di Google con dodici anni in azienda alle spalle e dal novembre 2021 il ruolo di Staff Information Security engineer. Secondo il racconto dettagliato di Una Hajdari su Euronews, il 36enne è stato arrestato, dopo che la Procura federale del Distretto Sud di New York, guidata dal procuratore Jay Clayton, lo ha accusato di insider trading. Spagnuolo avrebbe usato dati riservati dell’azienda per cui lavora per incassare 1,2 milioni di dollari (circa 1,1 milioni di euro) su Polymarket, scommettendo con lo pseudonimo AlphaRaccoon. Ci riusciva grazie al fatto che poteva accedere prima di tutti ai risultati del Year in Search, la classifica annuale delle ricerche più gettonate che Google pubblica ogni dicembre. Spagnuolo è comparso lo scorso mercoledì mattina davanti aun giudice federale di New York. Non si è dichiarato colpevole, spiega Abc news, ed è stato rilasciato su una cauzione di 2,25 milioni di dollari, garantita da un milione in contati, di cui 50mila da versare subito.

Come funzionavano le scommesse sul Year in Search di Google

Su Polymarket gli utenti comprano in criptovalute quote «sì» o «no» sull’esito di eventi reali, dalle elezioni allo sport. Nell’ottobre 2025 la piattaforma ha aperto un mercato sulla persona più cercata dell’anno su Google e nello stesso periodo l’account AlphaRaccoon è entrato in scena. Spagnuolo, sostiene l’accusa, accedeva a uno strumento software interno marcato «Google Confidential» che gli permetteva di vedere chi sarebbe finito in cima alla classifica prima di chiunque altro fuori dall’azienda. Il meccanismo della scommessa era piuttosto lineare: puntare pesantemente contro i nomi più gettonati dal pubblico, sapendo già che non avrebbero vinto. Il 16 ottobre, per esempio, l’account ha messo 10.807 dollari contro papa Leone XIV e appena 403 dollari su Kendrick Lamar, dato a una probabilità del 3%.

L’inchiesta dell’agente speciale Brandon Racz dell’FBI

A ricostruire la sequenza delle scommesse è stato l’agente speciale dell’FBI Brandon Racz. Tra ottobre e dicembre 2025 Spagnuolo avrebbe consultato i dati riservati del Year in Search e poi, talvolta nel giro di poche ore, piazzato puntate che rispecchiavano esattamente quanto visto sullo strumento interno. Le cifre salgono in fretta: 937.688 dollari sul «no» a Bianca Censori, data dal mercato all’85%, 613.587 dollari contro papa Leone XIV al 56% e 509.149 dollari contro Donald Trump, stimato intorno al 90%. In totale, con circa 25 scommesse legate alla classifica, AlphaRaccoon ha rischiato all’incirca 2,75 milioni di dollari. Quando il 4 dicembre 2025 Google ha pubblicato i risultati ufficiali, confermando come personaggi di tendenza dell’anno d4vd, Kendrick Lamar, Jimmy Kimmel, Tyler Robinson e papa Leone XIV, sul conto è arrivato un profitto di circa 1,2 milioni.

Il tentativo di insabbiamento con le criptovalute

Chiuse le scommesse, sull’account sono accreditati circa 3,9 milioni di dollari in USDC.e, la stablecoin agganciata al dollaro usata da Polymarket sulla blockchain Polygon. Il 10 dicembre l’account ha trasferito circa 5 milioni di dollari a un portafoglio crypto collegato, facendo poi transitare i fondi attraverso almeno due exchange di criptovalute e infine un servizio pensato, secondo i procuratori, per rendere le transazioni difficili da rintracciare. Nel frattempo su Discord e su X gli utenti avevano già iniziato a sospettare che dietro AlphaRaccoon ci fosse un dipendente di Google, e il nickname è stato rimosso in silenzio dall’account, tornato a essere identificato solo da una stringa alfanumerica anonima. L’FBI è comunque risalito al portafoglio: tra le transazioni figura un bonifico da 149.980 dollari verso un conto a nome di Spagnuolo, aperto con un documento di identità rilasciato dal governo italiano.

Le tre accuse e il precedente del soldato Van Dyke

I capi d’imputazione per Spagnuolo, depositati davanti alla giudice federale Sarah Netburn nel Distretto Sud di New York, sono tre: frode su contratti di materie prime, frode telematica e riciclaggio di denaro, con pene massime tra i 10 e i 20 anni. Il vicedirettore dell’ufficio FBI di New York James C. Barnacle Jr., spiega la Stampa, ha parlato di un dipendente che «avrebbe abusato del suo accesso privilegiato a informazioni riservate sulle tendenze di mercato per piazzare scommesse con dati non pubblici e ottenere profitti illeciti». Non è il primo caso del genere. Ad aprile era stato incriminato il sergente maggiore delle Forze speciali statunitensi Gannon Ken Van Dyke, accusato di aver usato informazioni classificate su un’operazione militare USA contro Nicolás Maduro per piazzare puntate vincenti su Polymarket. Circa 33.000 dollari trasformati in oltre 400.000 di profitti. In quel caso il militare si era dichiarato colpevole.