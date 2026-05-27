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Usa, Kennedy acchiappa due serpenti che facevano sesso e uno lo morde – Il video

27 Maggio 2026 - 07:53 Alba Romano
Il segretario alla Salute di Trump all'attacco degli animali
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Il segretario alla Salute Usa Robert F. Kennedy Jr ha condiviso un video su X in cui lo si vede afferrare a mani nude una coppia di serpenti intenti ad accoppiarsi. L’episodio, ripreso sotto lo sguardo della moglie di Kennedy, l’attrice Cheryl Hines, è avvenuto nel patio della casa in Florida di Mehmet Oz, a capo dei Centers for Medicare and Medicaid Services. «Cheryl fa il tifo per la rimozione di una coppia di serpenti neri (black racers, non velenosi) dal patio del Dr Oz», ha scritto Kennedy.

Nel filmato, si sente Hines esclamare ripetutamente: «Bobby, perché?», mentre Kennedy tenta di afferrare i due serpenti neri. «Stavano facendo sesso. E allora, cosa dovevano fare?», chiede una voce fuori campo. Ma uno dei serpenti lo morde: «Oh mio Dio. Sei fuori di testa. Stanno mordendo? Tesoro, tesoro, lasciali andare! Oh mio Dio. Bobby, ti prego!», aggiunge Hines, mentre il marito sorride e avvicina i serpenti alla telecamera.

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