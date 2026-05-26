Treno travolge lo scuolabus al passaggio al livello: «Morti due ragazzi e gli accompagnatori». La tragedia in Belgio: cosa è successo – Il video

L'impatto è avvenuto alle 8:15 della mattina del 26 maggio. Al momento sono ancora in corso le ricostruzioni dell'accaduto

Quattro persone hanno perso la vita in uno scontro tra uno scuolabus che trasportava sette ragazzi e un treno nelle Fiandre Orientali, in Belgio. Secondo il ministro federale della Mobilità, Jean-Luc Crucke, le vittime sono due adolescenti, l’autista e un accompagnatore, mentre altre due persone sono rimaste ferite. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, ma secondo le prime ricostruzioni il passaggio a livello era chiuso al momento dell’impatto. «Non forniamo ancora informazioni sulle vittime, la polizia ferroviaria ha effettuato i primi accertamenti», ha dichiarato An Berger, portavoce della polizia federale. Non ci sarebbe nessun ferito invece sul treno.

Le ricostruzioni sono in corso

L’impatto tra i due veicoli è avvenuto alle 8:15. Quando lo scuolabus ha attraversato il passaggio a livello, «le barriere erano abbassate e i segnali luminosi erano rossi», ha confermato Infrabel, il gestore della rete ferroviaria. «Il modo in cui l’incidente abbia potuto verificarsi dovrà essere determinato dall’inchiesta», ha aggiunto il gestore dell’infrastruttura ferroviaria. Intanto su X è arrivato il messaggio del primo ministro belga, Bernard Quintin: «Ho appreso con grande sgomento della notizia del tragico incidente avvenuto a Buggenhout, il mio pensiero va alle vittime e ai loro cari. Auguro tanta forza ai feriti».

NOW – Several dead after train collides and overturns school bus in Buggenhout, Belgium. pic.twitter.com/7YDfwHIyya — Confidential Post (@The_C_Post) May 26, 2026

In aggiornamento