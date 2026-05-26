Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoElezioni comunaliMaldiveScontri
ESTERIBelgioGiovaniInchiesteIncidenti stradaliScuolabusVideo

Treno travolge lo scuolabus al passaggio al livello: «Morti due ragazzi e gli accompagnatori». La tragedia in Belgio: cosa è successo – Il video

26 Maggio 2026 - 12:12 Matteo Revellino
Scuolabus travolto dal treno in Belgio
Scuolabus travolto dal treno in Belgio
L'impatto è avvenuto alle 8:15 della mattina del 26 maggio. Al momento sono ancora in corso le ricostruzioni dell'accaduto
Google Preferred Site

Quattro persone hanno perso la vita in uno scontro tra uno scuolabus che trasportava sette ragazzi e un treno nelle Fiandre Orientali, in Belgio. Secondo il ministro federale della Mobilità, Jean-Luc Crucke, le vittime sono due adolescenti, l’autista e un accompagnatore, mentre altre due persone sono rimaste ferite. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, ma secondo le prime ricostruzioni il passaggio a livello era chiuso al momento dell’impatto. «Non forniamo ancora informazioni sulle vittime, la polizia ferroviaria ha effettuato i primi accertamenti», ha dichiarato An Berger, portavoce della polizia federale. Non ci sarebbe nessun ferito invece sul treno.

Le ricostruzioni sono in corso

L’impatto tra i due veicoli è avvenuto alle 8:15. Quando lo scuolabus ha attraversato il passaggio a livello, «le barriere erano abbassate e i segnali luminosi erano rossi», ha confermato Infrabel, il gestore della rete ferroviaria. «Il modo in cui l’incidente abbia potuto verificarsi dovrà essere determinato dall’inchiesta», ha aggiunto il gestore dell’infrastruttura ferroviaria. Intanto su X è arrivato il messaggio del primo ministro belga, Bernard Quintin: «Ho appreso con grande sgomento della notizia del tragico incidente avvenuto a Buggenhout, il mio pensiero va alle vittime e ai loro cari. Auguro tanta forza ai feriti».

In aggiornamento

Articoli di ESTERI più letti
1.

Sub morti alle Maldive, i risarcimenti e le responsabilità della tragedia

2.

I soldi spariti dal concerto benefico per le vittime di Crans-Montana

3.

La strategia della coppia miliardaria: compra case accanto ai vicini più scomodi e ci mette il personale. «Se protestate, diventano alloggi popolari»

4.

La trappola che ha ucciso i sub italiani alle Maldive, cosa hanno visto i finlandesi: dove erano finiti i corpi e lo stupore sull’attrezzatura – Il video

5.

Netanyahu: «Intensifichiamo gli attacchi contro Hezbollah in Libano». Ci sarà l’appoggio Usa – La diretta