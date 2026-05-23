La strategia della coppia miliardaria: compra case accanto ai vicini più scomodi e ci mette il personale. «Se protestate, diventano alloggi popolari»

Lo scontro a Notting Hill, tra i condomini e l'attrice di Bollywood Sonam Kapoor con il marito Anand Ahuja, imprenditore

Nel cuore di Notting Hill, uno dei quartieri più esclusivi di Londra, è esploso uno scontro che vede contrapposti i residenti di un elegante complesso residenziale e una delle coppie più influenti dell’alta società indiana: l’attrice di Bollywood Sonam Kapoor e il marito Anand Ahuja, imprenditore miliardario nel settore tessile.

I nuovi arrivati e i lavori che potrebbero turbare la quiete: parte la battaglia legale

La vicenda inizia nel 2023, quando la coppia acquista per circa 21 milioni di sterline una storica villa di oltre due secoli situata accanto al prestigioso palazzo Hillcrest. L’obiettivo è trasformare radicalmente la proprietà: il progetto prevede infatti lo svuotamento dell’edificio e la realizzazione di nuovi spazi sotterranei, tra cui una piscina privata e persino un campo da basket interrato. Ma i condomini si oppongono. Temono rumori, vibrazioni e danni strutturali agli edifici confinanti. La vicenda finisce nelle aule dei tribunali fino a quando il comune sblocca tutto concedendo alla coppia indiana il via libera ai lavori.

La mossa: acquistare altri appartamenti (e avere più millesimi)

Ma se prevenire è la miglior cura secondo quanto riportato dal Daily Mail, una società riconducibile ai due miliardari avrebbe acquistato discretamente cinque appartamenti nello stesso condominio dei residenti che più si erano opposti al progetto, investendo circa 4 milioni di sterline. Gli immobili dovrebbero essere destinati al personale della coppia — domestici, autisti e bodyguard — mentre il garage comune verrebbe utilizzato per ospitare la loro collezione di auto di lusso. E acquistando gli immobili la società ha ottenuto anche quote e diritti di voto nelle assemblee condominiali, acquisendo così la possibilità di influenzare direttamente le decisioni interne dello stabile.

La minaccia finale ai vicini: se continuate diventano edilizia popolare

Tra i residenti cresce il malcontento e alcuni parlano apertamente di intimidazioni. Secondo diverse testimonianze anonime, durante incontri privati e comunicazioni ufficiali sarebbe stato ventilato un ultimatum: se i vicini continueranno a ostacolare il progetto o a parlare con la stampa, i cinque appartamenti potrebbero essere ceduti al comune e trasformati in edilizia popolare. «Ci sentiamo messi sotto pressione solo perché loro hanno enormi disponibilità economiche», racconta uno degli inquilini al tabloid britannico. «Stanno trasformando il condominio in una loro estensione privata e usano perfino il tema delle case popolari come strumento di ricatto».