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Bilbao, gli attivisti della Flotilla tornano a casa e vengono manganellati dai poliziotti: cosa è successo – Il video

23 Maggio 2026 - 18:01 Stefania Carboni
bilbao attivisti flotilla cariche
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Cariche da parte dell'Ertzaintza (la polizia basca) e fermi, in immagini che stanno facendo discutere
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L’arrivo all’aeroporto di Bilbao di sei membri della Global Sumud Flotilla si è concluso con cariche da parte dell’Ertzaintza (la polizia basca) e fermi sugli attivisti.

La tensione è salita quando alcuni membri della Flotilla, mentre erano con i media, hanno bloccato il passaggio attraverso uno dei gate di arrivo all’aeroporto di Bilbao, riferisce Rtve. In quel momento, gli agenti di Ertzaintza hanno caricato alcuni dei nuovi arrivati e chi li stava aspettando, i quali avrebbero presumibilmente scavalcato il cordone di sicurezza. Fermate quattro persone, due membri della Flotilla e due sostenitori, per grave disobbedienza, resistenza e aggressione alle autorità. Le immagini delle cariche, diffuse sui social, stanno scatenando polemiche e indignazione: anche fuori dalla Spagna.

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