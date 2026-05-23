Bilbao, gli attivisti della Flotilla tornano a casa e vengono manganellati dai poliziotti: cosa è successo – Il video

Cariche da parte dell'Ertzaintza (la polizia basca) e fermi, in immagini che stanno facendo discutere

L’arrivo all’aeroporto di Bilbao di sei membri della Global Sumud Flotilla si è concluso con cariche da parte dell’Ertzaintza (la polizia basca) e fermi sugli attivisti.

Violencia policial hoy contra los activistas de la Flotilla por Palestina en el aeropuerto de Bilbao. Llegaban después de ser secuestrados, humillados y torturados por los genocidas de Israel. pic.twitter.com/FPqaqbuCsE — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) May 23, 2026

La tensione è salita quando alcuni membri della Flotilla, mentre erano con i media, hanno bloccato il passaggio attraverso uno dei gate di arrivo all’aeroporto di Bilbao, riferisce Rtve. In quel momento, gli agenti di Ertzaintza hanno caricato alcuni dei nuovi arrivati e chi li stava aspettando, i quali avrebbero presumibilmente scavalcato il cordone di sicurezza. Fermate quattro persone, due membri della Flotilla e due sostenitori, per grave disobbedienza, resistenza e aggressione alle autorità. Le immagini delle cariche, diffuse sui social, stanno scatenando polemiche e indignazione: anche fuori dalla Spagna.