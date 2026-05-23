Ultime notizie Delitto di GarlascoGlobal Sumud FlotillaMaldiveModena
POLITICAPunti di VistaVideo

Flotilla, sala dal ballo, e robot su Camera con Vista su La7 di Alexander jakhnagiev – Il video

23 Maggio 2026 - 14:45 Redazione
Google Preferred Site

(Agenzia Vista) Roma, 23 maggio 2026 La nuova puntata di Camera con Vista, ilprogramma di Alexander Jakhnagiev in onda su La7 Domenica alle 09.40 e in replica Lunedì e Martedì in terza serata. Prodotto da Agenzia Vista. Nella nuova Camera con Vista il viaggio e l'arresto dlla Flotilla in acque internazionali, il ritorno degli attivisti, la guerra in Ucraina, le ultime mosse di Trump che vuole candidarsi in Israele e pensa alla Sala da Ballo a Washington e a Cuba. Da non perdere il nuovo iconico ballo, questa volta il "ballo della caduta" degli uomini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Dietrofront: Giorgia Meloni non è «furiosa» per le pubblicità di Renzi nelle stazioni

2.

La frase shock della leghista contro Schlein, il riferimento a Modena: «Non c’è un depresso che passa di lì e ci fa un favore?». Solidarietà da Meloni

3.

La Stampa e Meloni “furiosa” per le pubblicità di Renzi nelle stazioni

4.

Elezioni comunali 2026: tutti i Comuni in cui si vota, le date e i capoluoghi

5.

Parlamento Europeo, Fao e ruolo nel Pd: perché il possibile addio di Picierno non è solo un problema dei dem