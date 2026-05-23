Flotilla, sala dal ballo, e robot su Camera con Vista su La7 di Alexander jakhnagiev – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 maggio 2026 La nuova puntata di Camera con Vista, ilprogramma di Alexander Jakhnagiev in onda su La7 Domenica alle 09.40 e in replica Lunedì e Martedì in terza serata. Prodotto da Agenzia Vista. Nella nuova Camera con Vista il viaggio e l'arresto dlla Flotilla in acque internazionali, il ritorno degli attivisti, la guerra in Ucraina, le ultime mosse di Trump che vuole candidarsi in Israele e pensa alla Sala da Ballo a Washington e a Cuba. Da non perdere il nuovo iconico ballo, questa volta il "ballo della caduta" degli uomini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev