Al Arabiya: «Annuncio dell’accordo Iran-Usa nelle prossime ore, entrerà in vigore da subito». Negoziatori verso Teheran – La diretta
Continuano i negoziati di pace tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan. Secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un accordo tra i due Paesi potrebbe essere annunciata entro poche ore e dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l’annuncio. In mattinata, il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, aveva parlato di «lievi progressi» nei colloqui. «Non voglio esagerare – aveva detto, ma c’è stato un leggero miglioramento e questo è positivo. I principi fondamentali rimangono gli stessi: l’Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari». Tutti gli aggiornamenti
Media, anche Qatar invia negoziatori a Teheran per finalizzare l'accordo
Secondo Reuters, il Qatar ha inviato a Teheran una squadra negoziale in coordinamento congli Stati Uniti per contribuire a raggiungere un accordo che chiuda la guerra con l’Iran. Doha si era tenuta lontana dal ruolo di mediatrice nella guerra con l’Iran. Lo riporta Reuters citando una fonte a conoscenza della questione.
Leader di Uk, Italia, Francia e Germania a Israele: «Stop agli insediamenti»
In una dichiarazione congiunta sulla Cisgiordania, i leader di Regno Unito, Italia, Francia e Germania chiedono «al governo israeliano di porre fine all’espansione degli insediamenti e dei poteri amministrativi, di garantire la responsabilità per la violenza dei coloni e di indagare sulle accuse contro le forze israeliane, di rispettare la custodia hashemita sui Luoghi Santi di Gerusalemme e gli accordi storici sullo status quo, e di revocare le restrizioni finanziarie all’Autorità Palestinese e all’economia palestinese».
Emirati con Qatar e Arabia Saudita in pressing su Trump affinché non riparta la guerra
Per Bloomberg, gli Emirati Arabi Uniti, Qatar e Arabia Saudita sarebbero in pressing su Donald Trump affinché non riprenda la guerra in Iran. In telefonate separate con il presidente statunitense, i leader dei tre paesi hanno detto che un’azione militare non riuscirebbe a centrare gli obiettivi americani con l’Iran. Secondo le fonti citate da Bloomberg, li Emirati Arabi Uniti, il Qatar e l’Arabia Saudita hanno posizioni diverse sul tipo di accordo diplomatico che gli Stati Uniti dovrebbero raggiungere con l’Iran.
Al Arabiya, «Annuncio accordo Iran-Usa nelle prossime ore, subito in vigore»
Secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un’intesa tra Stati Uniti e Iran, mediata dal Pakistan potrebbe essere annunciata in poche ore e entrerà immediatamente in vigore dopo l’annuncio. I punti chiave dell’accordo includono, tra gli altri, il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz e la graduale revoca deIle sanzioni statunitnesi.