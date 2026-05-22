Al Arabiya: «Annuncio dell’accordo Iran-Usa nelle prossime ore, entrerà in vigore da subito». Negoziatori verso Teheran – La diretta

Il Qatar ha inviato una squadra negoziale nella capitale iraniana. Intanto, Regno Unito, Italia, Francia e Germania hanno pubblicato una dichiarazione congiunta sulla situazione in Medio Oriente

Continuano i negoziati di pace tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan. Secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un accordo tra i due Paesi potrebbe essere annunciata entro poche ore e dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l’annuncio. In mattinata, il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, aveva parlato di «lievi progressi» nei colloqui. «Non voglio esagerare – aveva detto, ma c’è stato un leggero miglioramento e questo è positivo. I principi fondamentali rimangono gli stessi: l’Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari». Tutti gli aggiornamenti