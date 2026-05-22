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Al Arabiya: «Annuncio dell’accordo Iran-Usa nelle prossime ore, entrerà in vigore da subito». Negoziatori verso Teheran – La diretta

22 Maggio 2026 - 15:55 Matteo Revellino
guerra usa israele iran 11 maggio
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Il Qatar ha inviato una squadra negoziale nella capitale iraniana. Intanto, Regno Unito, Italia, Francia e Germania hanno pubblicato una dichiarazione congiunta sulla situazione in Medio Oriente
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Continuano i negoziati di pace tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan. Secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un accordo tra i due Paesi potrebbe essere annunciata entro poche ore e dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l’annuncio. In mattinata, il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, aveva parlato di «lievi progressi» nei colloqui. «Non voglio esagerare – aveva detto, ma c’è stato un leggero miglioramento e questo è positivo. I principi fondamentali rimangono gli stessi: l’Iran non potrà mai dotarsi di armi nucleari». Tutti gli aggiornamenti

22 Maggio 2026 - 15:30

Media, anche Qatar invia negoziatori a Teheran per finalizzare l'accordo

Secondo Reuters, il Qatar ha inviato a Teheran una squadra negoziale in coordinamento congli Stati Uniti per contribuire a raggiungere un accordo che chiuda la guerra con l’Iran. Doha si era tenuta lontana dal ruolo di mediatrice nella guerra con l’Iran. Lo riporta Reuters citando una fonte a conoscenza della questione.

22 Maggio 2026 - 15:20

Leader di Uk, Italia, Francia e Germania a Israele: «Stop agli insediamenti»

In una dichiarazione congiunta sulla Cisgiordania, i leader di Regno Unito, Italia, Francia e Germania chiedono «al governo israeliano di porre fine all’espansione degli insediamenti e dei poteri amministrativi, di garantire la responsabilità per la violenza dei coloni e di indagare sulle accuse contro le forze israeliane, di rispettare la custodia hashemita sui Luoghi Santi di Gerusalemme e gli accordi storici sullo status quo, e di revocare le restrizioni finanziarie all’Autorità Palestinese e all’economia palestinese».

22 Maggio 2026 - 15:19

Emirati con Qatar e Arabia Saudita in pressing su Trump affinché non riparta la guerra

Per Bloomberg, gli Emirati Arabi Uniti, Qatar e Arabia Saudita sarebbero in pressing su Donald Trump affinché non riprenda la guerra in Iran. In telefonate separate con il presidente statunitense, i leader dei tre paesi hanno detto che un’azione militare non riuscirebbe a centrare gli obiettivi americani con l’Iran. Secondo le fonti citate da Bloomberg, li Emirati Arabi Uniti, il Qatar e l’Arabia Saudita hanno posizioni diverse sul tipo di accordo diplomatico che gli Stati Uniti dovrebbero raggiungere con l’Iran. 

22 Maggio 2026 - 15:10

Al Arabiya, «Annuncio accordo Iran-Usa nelle prossime ore, subito in vigore»

Secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un’intesa tra Stati Uniti e Iran, mediata dal Pakistan potrebbe essere annunciata in poche ore e entrerà immediatamente in vigore dopo l’annuncio. I punti chiave dell’accordo includono, tra gli altri, il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz e la graduale revoca deIle sanzioni statunitnesi.

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