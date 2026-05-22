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Maldive, ecco le prime immagini della grotta dove sono morti i 5 sub italiani – Le foto

22 Maggio 2026 - 16:53 Alba Romano
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Le fotografie sono state scattate dal sub a capo della missione finlandese: «La visibilità svanisce in pochi istanti»
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Sono state diffuse da Dan Europe le prime immagini scattate all’interno della grotta Thinwana Kandu, alle Maldive, dove sono morti i 5 sub italiani. Le fotografie, scattate dal sub a capo della missione finlandese, mostrano con grande chiarezza l’ambiente in cui si è consumata la tragedia: un sistema sommerso che si apre con una prima sezione in cui la luce riesce ancora a filtrare dall’esterno, per poi degradare rapidamente in zone sempre più buie e strette, dove il sedimento sollevato riduce drasticamente la visibilità. «Per la prima volta, le foto mostrano il team di soccorso che opera all’interno della sezione iniziale della grotta, dove la luce naturale filtra ancora attraverso l’ingresso prima che il sistema scenda nell’oscurità», si legge sui social dell’organizzazione.

Dan Europa/Instagram | Le foto della grotta dove hanno perso la vita i 5 sub italiani

Il lavoro del team finlandese

In questo contesto si è svolta l’immersione a circa 50–60 metri di profondità, rivelatasi fatale per i cinque sub. Le operazioni di recupero sono state condotte da una squadra di sub finlandesi, tra cui Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Granqvist, che hanno lavorato in condizioni particolarmente difficili. Paakkarinen ha raccontato che i corpi delle vittime sono stati trovati tutti insieme nella stessa porzione della grotta, dopo una prima immersione senza esito. Le vittime sono Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Le autorità stanno completando le procedure per il rientro delle salme in Italia, mentre proseguono gli accertamenti sull’accaduto.

Dan Europa/Instagram | Le foto della grotta dove hanno perso la vita i 5 sub italiani
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