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Maldive: recuperati i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino

20 Maggio 2026 - 09:11 Alba Romano
giorgia sommacal muriel oddenino maldive recupero corpi sub italiani morti
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Il primo è già stato sollevato su una barca appoggio, mentre il secondo è in risalita con un sommozzatore
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Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani alle Maldive. Lo riferiscono fonti della Farnesina. Il primo è già stato sollevato su una barca appoggio, mentre il secondo è in risalita con un sommozzatore che sta rispettando le tappe per la decompressione, precisano le fonti. Si tratta dei corpi di Giorgia Sommacal 23 anni, figlia di Monica Montefalcone, e di Muriel Oddenino, assegnista di ricerca dell’Università di Genova, originaria della Puglia e residente a Poirino, nel Torinese, collaboratrice della cattedra della professoressa Montefalcone.

Le bombole e le GoPro

Ieri la squadra finlandese di immersioni tecniche coinvolta nell’operazione di recupero ha consegnato telecamere GoPro e diversi pezzi di attrezzatura da immersione recuperati all’interno del sistema di grotte agli investigatori della polizia delle Maldive come parte dell’indagine in corso sull’incidente. Lo ha scritto su X Maldives Security Desk. Questi oggetti potrebbero fornire prove cruciali nella ricostruzione degli ultimi momenti dell’immersione, inclusi il percorso dei subacquei, la profondità, le condizioni di visibilità e qualsiasi difficoltà tecnica incontrata all’interno del sistema di grotte.

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