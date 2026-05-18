Maldive, parla il marito di Montefalcone: «Il mancato ok immergersi per nostra figlia? Ne ho sentite di tutti i colori»

A Repubblica parla Carlo Sommacal, informatore medico che in quella grotta ha perso la moglie Monica e la figlia Giorgia

Carlo Sommacal, l’informatore medico in pensione genovese che dentro la grotta di Thinwana Kandu, alle Maldive, ha perso la moglie Monica Montefalcone, docente di Unige, e la figlia Giorgia, non crede «assolutamente a tutto quello che è stato detto nelle ultime ore». Ovvero le presunte, mancate autorizzazioni a immergersi oltre i 30 metri di profondità per sua figlia e la guida dell’azienda piemontese Albatros Top Boat Gianluca Benedetti, che aveva organizzato la spedizione.

«Ne ho sentite di tutti i colori»

«Devo decidere se andare laggiù – racconta l’uomo a Repubblica – alle Maldive. Domani sentirò l’ambasciata. Non so ancora come comportarmi, sono confuso». «Prima avevano detto che era stata ritrovata Monica, e non era vero. Poi che non c’erano le autorizzazioni, e invece c’erano. Poi ho sentito che Gianluca non era la guida… insomma ne ho sentite di tutti i colori. Per me la verità è sempre la stessa: mia moglie non era certo una irresponsabile. E poi parliamo di mia figlia Giorgia, che sicuramente amava più di ogni altra cosa, anche di me», spiega. «Ci sono centinaia di tesisti che hanno studiato sulle sue pubblicazioni, ma di cosa vogliamo parlare», ha concluso l’uomo.