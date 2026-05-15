Sub italiani morti alle Maldive: indaga la procura di Roma. Inizia il recupero dei corpi, la guardia costiera presente sul posto – La diretta

La prima vittima individuata a 60 metri di profondità. Sui decessi scoppia la polemica e i dubbi di norme non rispettate così come l'avviso di condizioni meteo non favorevoli

La procura di Roma indaga sulla morte dei cinque italiani che hanno perso la vita nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, durante un’immersione subacquea. I pm della capitale, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, una volta ricevuta comunicazione apriranno un fascicolo e affideranno una delega di indagine per compiere tutti gli accertamenti e individuare le cause delle morti avvenute durante l’esplorazione di alcune grotte a 60 metri di profondità. Le vittime sono le due genovesi Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, il padovano Gianluca Benedetti, i piemontesi Federico Gualtieri e Muriel Oddenino.