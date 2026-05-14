La prof e sua figlia, la biologa marina, lo studente e l’istruttore subacqueo: chi sono gli italiani morti alle Maldive in un’immersione – Foto e Video

C’era la professoressa di ecologia marina e ricercatrice dell’Università di Genova, Monica Montefalcone, alla guida del gruppo di italiani morti durante un’immersione a circa 50 metri di profondità. Con lei sua figlia Giorgia Sommacal, di Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. Quasi tutti i nomi sono legati alla ricerca scientifica marina, in particolare a quelle barriere coralline che da anni costituivano l’oggetto principale del loro lavoro vicino ad Alimathaa, alle Maldive.

Monica Montefalcone, la docente di Ecologia all’Università di Genova morta con la figlia

Monica Montefalcone, 51 anni, era professoressa associata di Ecologia all’Università di Genova e lavorava al Distav, il dipartimento di Scienze della Terra. Nata a Milano e diventata anche un volto televisivo, viveva nel capoluogo ligure con la sua famiglia. Laureata con 110 e lode in Scienze Biologiche, si era dedicata fin dagli esordi alla posidonia oceanica, per poi assumere, da oltre dieci anni, la responsabilità scientifica delle ricerche sulle scogliere maldiviane. Attraverso il progetto «Mare Caldo» dell’ateneo genovese, condotto insieme a Greenpeace, aveva contribuito a documentare gli effetti dei cambiamenti climatici sui fondali. Con lei è morta anche la figlia Giorgia Sommacal, nata a Genova e appena ventenne, scomparsa alla stessa profondità.

Gianluca Benedetti, l’istruttore subacqueo padovano alla guida del «Conte Max»

Operation manager, istruttore subacqueo e capobarca, Gianluca Benedetti era originario di Padova. Dopo una lunga carriera nel settore bancario e finanziario aveva scelto di trasformare in mestiere a tempo pieno una passione che per anni aveva coltivato part-time in Italia. Il primo contatto con le Maldive risaliva al 2017 e si era poi consolidato in una permanenza di circa sette anni nell’arcipelago, interrotta soltanto da una breve parentesi indonesiana. Amava definirsi «una persona energica ed estremamente sportiva, amante della lettura, del cinema classico e degli scacchi». Era lui ad accompagnare i turisti a bordo delle imbarcazioni «Conte Max» e «Duca di York», quella stessa barca da cui i cinque erano partiti oggi per la loro ultima escursione.

Federico Gualtieri e Muriel Oddenino, le altre due vittime tra tesi e ricerca sui coralli

Federico Gualtieri arrivava da Borgomanero, in provincia di Novara. Era uno studente che aveva scelto di dedicare la propria tesi alla diversità e all’ecologia dei Corallimorphari e degli Zoanthari proprio negli atolli centrali delle Maldive. La quinta vittima è Muriel Oddenino, di Poirino, in provincia di Torino, biologa ed ecologa marina, ricercatrice al dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Genova: con Montefalcone faceva parte di quella squadra che delle scogliere maldiviane aveva fatto un proprio terreno di lavoro abituale.